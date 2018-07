Mainz (ots) - Woche 31/18 Dienstag, 31.07.



Beginnzeitkorrekturen: 5.25 Kinder des Bösen Castros Tochter Deutschland/Ungarn 2016



6.10 Kinder des Bösen Idi Amins Sohn Deutschland/Ungarn 2016



6.50 Kinder des Bösen Pinochets Tochter Deutschland/Ungarn 2016



7.30 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



8.15 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011



9.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



9.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



10.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



11.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder Deutschland 2016



12.00 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 2016



12.45 ZDF-History Cäsar und Kleopatra: Macht oder Liebe? Deutschland 2018



13.30 Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018



14.10 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



14.55 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



1.10 Tickling Giants - Humor als Waffe Satire gegen Ägyptens Machthaber Deutschland 2016



2.40 Syriens Folterhölle Die Vermissten des Assad-Regimes Frankreich 2017



3.25 Mit Kamera und Kalaschnikow Mein Ego-Trip nach Libyen



4.25 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



____________________________________________________________ Woche 32/18 Sonntag, 05.08.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



6.15 Mallorca - Alarm am Ballermann Partypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten Mythos Capri - Dolce Vita und Legenden um 06.15 Uhr - entfällt!



7.00 ZDF.reportage Sonne, Strand und Stress Reiseleiter auf Mallorca Deutschland 2015



7.30 ZDF.reportage Sommer, Sonne, Stress Die Bademeister vom Mühltalbad Film von Enrico Demurray und Saara von Alten Deutschland 2018



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Montag, 06.08.



Bitte Programmänderung beachten:



11.30 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016 Mörderjagd - Rasende Wut um 11.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121