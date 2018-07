Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 129 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Börsenkurs habe sich seinem fairen Wert angenähert, so dass er die Papiere nun abstufe./la/he

Datum der Analyse: 30.07.2018

ISIN DE000WCH8881

AXC0186 2018-07-30/17:11