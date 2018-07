Hannover (www.anleihencheck.de) - Während die EZB und die FED zunächst nicht unter konkretem Handlungsdruck stehen, was sich bei der US-Notenbank aber relativ bald wieder ändern dürfte, sollte die Bank of England noch in dieser Woche agieren wollen, so die Analysten der Nord LB.Der Rentenmarkt rechne in der Tat mit einer Leitzinsanhebung in London, was bereits gewisse Tendenzen hin zu höheren Kapitalmarktzinsen im Vereinigten Königreich ausgelöst haben dürfte. Die Rendite von 10J Gilts notiere aktuell entsprechend wieder im Bereich von 1,30%. Damit sei die 200-Tage-Linie, die momentan im Bereich von 1,37% verlaufe, eindeutig im Blickfeld. Einige Marktteilnehmer würden ein Überschreiten dieser Marke als Signal für weiter steigende Renditen am britischen Rentenmarkt interpretieren, welches durchaus auch Implikationen für die Zinslandschaft in anderen Währungsräumen haben könnte. ...

