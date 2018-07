Zürich (awp) - Die Kreditanalysten der Credit Suisse überprüfen das Rating der Schweizer Messegesellschaft MCH Group. Der Ausblick "stabil" wurde nach dem am Wochenende bekannt gewordenen Ausstieg der Swatch Group aus der Uhrenmesse Baselworld ab 2019 auf "under review" gesetzt, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Falls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...