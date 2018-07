Von Colin Kellaher und Anthony Shevlin

PARIS (Dow Jones)--BNP Paribas reduziert ihre Beteiligung an der First Hawaiian Inc. Über ein öffentliches Angebot von 20 Millionen Stammaktien soll der Anteil auf rund 33 Prozent sinken, wie die Bank mitteilte.

Die Papiere würden zu je 27,90 US-Dollar angeboten, teilte First Hawaiian separat mit. Der Verkäufer habe den Underwritern für 30 Tage die Option eingeräumt, weitere 3 Millionen Anteile zu erwerben. First Hawaiian will Aktien für rund 50 Millionen Dollar direkt von der französischen Bank kaufen.

BNPs Anteil an dem in Honolulu ansässigen Institut würde nach öffentlichem Angebot und Aktienrückkauf auf 33,3 bzw bei Ausübung der Option auf 31 Prozent sinken von derzeit etwa 48,8 Prozent. BNP hatte First Hawaiian 2016 an die Börse gebracht und im Mai die Mehrheitsbeteiligung aufgegeben.

Die Pariser Bank geht davon aus, dass aufgrund der Transaktion die harte Kernkapitalquote (Tier 1) um mindestens 10 Basispunkte steigen wird. Auf die Zweitquartalsergebnisse werde sie sich nicht auswirken, hieß es.

Ab dem dritten Quartal werde First Hawaiian nach der Equity-Methode in den Bilanzen geführt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2018 10:52 ET (14:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.