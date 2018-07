Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) berichtete für das zweite Quartal 2018 einen Nettoverlust

von $ 264 Millionen bzw. einen verwässerten Verlust je Aktie von $

0,26.



Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust von Weatherford betrug für

das zweite Quartal 2018, ohne außergewöhnliche Belastungen und

Gutschriften, $ 156 Millionen, was einem verwässerten Verlust je

Aktie von $ 0,16 entspricht. Im Vergleich dazu wurde im vorherigen

Quartal ein nicht GAAP-konformer Nettoverlust in Höhe $ 188 Millionen

bzw. ein verwässerter Verlust je Aktie von $ 0,19 und für das zweiten

Quartal 2017 ein nicht GAAP-konformer Nettoverlust in Höhe von $ 282

Millionen bzw. ein verwässerter Verlust je Aktie von $ 0,28

verzeichnet.



Besondere Highlights



- Der auf die Segmente entfallende Betriebsertrag verbesserte sich

sequentiell um 73 % und über das Jahr gerechnet um 195 %.

- Der auf Jahresbasis umgerechnete Einfluss der wiederkehrenden

Einnahmen aus dem Konzernumbau erhöhten sich auf $ 192 Millionen -

im Vergleich zum ersten Quartal 2018 ein Anstieg um 78 % und

umgerechnet ein Anteil am Transformationsziel von 19 %.

- Über den Verkauf des Geschäftsbereichs von Weatherford für

Bohranlagen an Land in Saudi-Arabien, Kuwait und Algerien wurde ein

endgültiger Vertrag unterzeichnet, mit einem Barerlös in Höhe von $

287,5 Millionen.

- Magnus, das lenkbare rotierende System von Weatherford mit

"Push-the-Bit"-Design wurde erfolgreich auf den Markt gebracht und

hat bereits in mehreren Ländern Aufträge zum Abschluss bringen

können.

- Es wurde eine Allianz mit Valiant Artificial Lift Solutions

gebildet, um gemeinsam elektrische Tauchpumpen (Electrical

Submersible Pumps, ESPs) auf den Markt zu bringen.

- Weatherford verkaufte im Juli 2018 seine Anteilsrechte am Joint

Venture Sunita Hydrocolloids Inc. in Höhe von 50 %.



Der Umsatz im zweiten Quartal 2018 betrug $ 1,45 Milliarden, was

ein Anstieg um 2 % gegenüber dem Umsatz im vorherigen Quartal mit $

1,42 Milliarden war und gegenüber dem zweiten Quartal 2017, für das

der Umsatz mit $ 1,36 Milliarden angegeben worden war, eine

Steigerung von 6 % bedeutet. Die Umsätze stiegen gegenüber dem

Vorquartal aufgrund einer größeren Zahl an Bohranlagen und einem

besseren Produkt-Mix in den USA, integrierten Service-Projekten in

Mexiko, saisonalen Steigerungen in der Nordsee und einem höheren

Niveau bei den Aktivitäten in Saudi-Arabien und in Asien. Gedämpft

wurde dies durch eine saisonal bedingte Abschwächung der Aktivitäten

aufgrund des Frühjahrstauwetters in Kanada.



Der aufs Jahr gerechnete Anstieg bei den Umsätzen wurde von den

Ergebnissen in der Westlichen Hemisphäre angetrieben und ist dem

erhöhten Arbeitsaufkommen in den Bereichen Fertigung und

Komplettierung in den USA sowie zusätzlichen Aktivitäten in Mexiko im

Bereich integrierten Service-Projekte zuzurechnen. In der Östlichen

Hemisphäre wurde das höhere Auftragsvolumen in Saudi-Arabien durch

eine geringere Anzahl an Offshore-Projekten in Westafrika und Asien,

zusammen mit ungünstigen Wechselkursen in Russland, geschmälert.



Der betriebliche Verlust belief sich im zweiten Quartal 2018 auf $

73 Millionen. Ohne die außergewöhnlichen Belastungen und Gutschriften

lag der Betriebsertrag der Segmente im zweiten Quartal 2018 bei $ 69

Millionen. Das war gegenüber dem Vorquartal ein Anstieg um $ 29

Millionen bzw. 73 %, und aufs Jahr gerechnet waren es $ 142 Millionen

bzw. 195 % mehr. Die sequentielle Steigerung in der Westlichen

Hemisphäre ist auf das insgesamt höhere Niveau bei den Aktivitäten,

einen günstigen Produkt-Mix und eine bessere betriebliche Effizienz,

die mit den Bemühungen von Weatherford beim Konzernumbau

zusammenhängen, zurückzuführen. Der Betriebsertrag in der Östlichen

Hemisphäre stieg in erster Linie aufgrund der Initiativen rund um den

Konzernumbau, die zu einer günstigeren Kostenstruktur geführt haben.



Die Verbesserungen beim Betriebsertrag im Jahresvergleich wurden

von verstärkten Aktivitäten in den USA in den Bereichen Fertigung und

Komplettierung sowie einem größeren Marktanteil in Lateinamerika

angetrieben. Hinzu kamen geringere Betriebsausgaben durch die

Transformationsinitiativen in der Westlichen und Östlichen

Hemisphäre.



Im Berichtsquartal verbuchten wir Aufwendungen vor Steuern in Höhe

von $ 109 Millionen. Diese setzen sich zusammen aus $ 70 Millionen

für Wertminderungen und Abschreibungen auf Vermögenswerte, in erster

Linie auf Bohranlagen an Land, Kosten in Höhe von $ 38 Millionen für

Umstrukturierung und Konzernumbau sowie $ 11 Millionen aufgrund der

Abwertung des angolanischen Kwanza, was teilweise durch eine

Gutschrift in Höhe von $ 10 Millionen durch Marktpreisanpassung

ausstehender Optionsscheine ausgeglichen wurde.



Die inkrementellen wiederkehrenden Einnahmen, die sich aus dem

Konzernumbauplan ergaben, lagen im zweiten Quartal 2018 bei $ 21

Millionen. Die insgesamt ausgemachten wiederkehrenden betrieblichen

Verbesserungen lagen im zweiten Quartal bei $ 48 Millionen und auf

Jahresbasis bei $ 192 Millionen, was 19 % unseres Gesamtziels von $ 1

Milliarde entspricht.



Mark A. McCollum, der Präsident und Chief Executive Officer, sagte

dazu: "Bei der Stärkung unserer Organisation haben wir bedeutende

Fortschritte erzielt und die Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum

gelegt. Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal spiegeln die

Verbesserungen beim Umsatz, beim Betriebsertrag der Segmente und beim

bereinigten EBITDA wider, und sie liefern eine Bestätigung dafür,

dass wir auf dem richtigen Weg hin zu einem stärkeren und gesünderen

Unternehmen sind. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass wir die

betrieblichen und finanziellen Ziele erreichen, die wir uns zuvor

gesetzt haben, wie etwa auch das Ziel von $ 1 Milliarden beim

jährlich wiederkehrenden bereinigten EBITDA bis Ende 2019 - nicht

zuletzt, weil sich das globale Niveau unserer Aktivitäten weiter

verbessert und der Konzernumbau weiter an Dynamik gewinnt."



McCollum führte weiter aus: "Einige saisonale Entwicklungen haben

in diesem Quartal gegen uns gearbeitet, was dazu geführt hat, dass

wir unsere Ziele beim Umlaufvermögen und im Gegenzug das Ziel beim

Cashflow nicht erreicht haben. Allerdings hat sich das Unternehmen

als Ganzes stets intensiv unserem Ziel gewidmet, beim freien Cashflow

in diesem Jahr die Gewinnschwelle zu erreichen, und es wurden bereits

Maßnahmen ergriffen, die Abhilfe schaffen und uns wieder in die Spur

bringen sollen. Dank einer klaren Mission, der richtigen Struktur und

einer robusten Strategie kann unser Team die Herausforderungen, die

vor uns liegen, angehen. Wir setzen unseren Kurs, in sämtlichen

Geschäftsbereichen erhebliche Veränderungen voranzutreiben, weiter

fort, damit sich Weatherford besser positionieren und für alle unsere

Interessengruppen Werte generieren kann."



Bohranlagen an Land



Weatherford hat mit ADES International einen endgültigen Vertrag

über den Verkauf seines Geschäfts für Bohranlagen an Land in

Saudi-Arabien, Kuwait und Algerien sowie über den Verkauf von zwei

inaktiven Bohranlagen im Irak unterzeichnet. Vereinbart wurde eine

Barzahlung in Höhe von $ 287,5 Millionen. Der Rest der Flotte soll im

Verlauf der kommenden Quartale verkauft werden.



Zu den betrieblichen Highlights beim Geschäft mit Bohranlagen an

Land während des Quartals gehören:



- Der Geschäftsbereich erhielt die schriftliche Zusage für

Vertragsverlängerungen in Algerien, Kolumbien, Ägypten, Indien,

Irak, Kuwait, Mexiko und Saudi-Arabien.

- Die Flotte erreichte den geringsten Wert bei der nicht-produktiven

Zeit während der Verlagerung von Bohranlagen seit 2016.

- 10 Anlagen, mit Betriebslaufzeiten von 1 bis 17 Jahren, haben bis

jetzt ohne nennenswerte Zwischenfälle gearbeitet.



Cashflow



Der Betrag der für das operative Geschäft eingesetzten

Netto-Barmitteln lag im zweiten Quartal 2018 bei $ 130 Millionen.

Hauptposten waren hierbei Barzahlungen in Höhe von $ 99 Millionen für

Zinsen auf Fremdkapital und $ 29 Millionen in bar für

Trennungsentschädigungen, Restrukturierung und Konzernumbau. Der

Investitionsaufwand im zweiten Quartal lag bei insgesamt $ 48

Millionen, darunter Investitionen für zur Veräußerung vorgehaltene

Bohranlagen an Land, bei denen es einen sequenziellen Anstieg um $ 10

Millionen bzw. 26 % und gegenüber dem gleichen Quartal ein Jahr zuvor

um $ 6 Millionen bzw. 14 % gab.



Betriebssegmente



Dreimonatszeitrum Veränderung

mit Ende zum

(In Millionen) 30.06.2018 31.3.2018 30.06.2017

Fortlaufend Im



Jahresvergleich

Westliche

Hemisphäre

Umsätze $ 769 $ 756

$ 678 2 % 13 %

Betriebsergebnis $ 50 $ 24

$ (51) 108 % 198 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 6,5 % 3,2 %

(7,5) % 330 Bp. 1.400 Bp.

Segmentmarge

Östliche

Hemisphäre

Umsätze $ 679 $ 667

$ 685 2 % (1) %

Betriebsergebnis $ 19 $ 16

$ (22) 19 % 186 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 2,8 % 2,4 %

(3,2) % 40 Bp. 600 Bp.

Segmentmarge



Westliche Hemisphäre



Der Umsatz im zweiten Quartal in Höhe von $ 769 Millionen stieg

sequenziell um $ 13 Millionen bzw. 2 % und ging im Jahresvergleich um

$ 91 Millionen bzw. 13 % nach oben. Das Wachstum gegenüber dem

Vorquartal resultierte aus der größeren Zahl der US-Bohranlagen,

einem günstigen Produkt-Mix und einer größeren Aktivität in Mexiko,

Argentinien und Kolumbien. Abgeschwächt wurde dies durch das

Frühjahrstauwetter in Kanada. Die aufs Jahr gerechneten höheren

Umsätze gehen auf ein höheres Niveau bei den Aktivitäten in den

Produktlinien Komplettierung, Fertigung und Bohrlochkonstruktion in

den USA sowie auf das Wachstum bei den integrierten Service-Projekte

in Mexiko zurück.



Der Betriebsertrag für das Segment im zweiten Quartal in Höhe von

$ 50 Millionen stieg um $ 26 Millionen gegenüber dem Vorquartal bzw.

$ 101 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Der sequenzielle Anstieg geht

auf die oben beschriebenen treibenden Umsatzfaktoren und auf

geringere Betriebsaufwendungen aufgrund der Anstrengungen beim

Konzernumbau zurück. Die besseren Ergebnisse im Jahresvergleich

resultierten aus einem höheren Niveau bei den Aktivitäten in den USA

und in Mexiko. Abgeschwächt wurden diese durch eine stärkere

Auswirkung durch das Frühjahrstauwetter in Kanada. Eine Veränderung

bei der Umsatzrealisierung in Venezuela sorgte im zweiten Quartal des

Vorjahres für ein schlechteres Betriebsergebnis.



Zu den betrieblichen Highlights in der Westlichen Hemisphäre

während des Quartals gehören:



- Weatherford erhielt von einem wichtigen Betreiber in Argentinien

den Zuschlag für einen 5-Jahres-Vertrag im Wert von $ 300

Millionen. Der Vertrag umfasst Fracking-, Coiled-Tubing- und

Wireline-Services sowie Dienstleistungen für Komplettierungen und

Probebohrungen.

- Weatherford konnte sich über die Bereitstellung von mehreren

Produktlinien für einen wichtigen Betreiber in Kolumbien einen

Vertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mit einem Wert von $

270 Millionen sichern. Der Vertrag umfasst unter anderem Fracking-,

Coiled-Tubing-, Wireline-, Fishing-, Re-entry-,

Tubular-Running-Services sowie Dienstleistungen für

Komplettierungen und Probebohrungen.

- Die Indikatoren für eine Nachfrage nach den RotaFlex®-Langhubpumpen

von Weatherford in den USA weisen im Vergleich zu den

Auslieferungszahlen in der ersten Jahreshälfte 2018 für die zweite

Jahreshälfte einen doppelt so hohen Wert aus.

- Verschiedene US-Betreiber in wichtigen Fördergebieten haben mit

Weatherford neue Verträge über Software unterzeichnet. Ein Vertrag

umfasst den Auftrag für Weatherford für die Installation der

ForeSite®-Software für die Produktionsoptimierung an annähernd

26.000 Bohrlöchern.

- Weatherford konnte die Aktivitäten für integrierte Projekte zur

Bohrlochentwicklung in Mexiko ausbauen, wobei die Dienstleistungen

hier von Bohrungen bis zur Komplettierung reichen. Bei einem

Offshore-Bohrloch konnte Weatherford die erwartete Betriebszeit um

22 Tage verkürzen, was einer Kosteneinsparung von $ 2 Millionen

entspricht. Hierbei kamen bewährte Technologien, wie zwei RipTide®

für die Bohrlocherweiterung und das Kontrollsystem Microflux®, zum

Einsatz.

- Bei einem Onshore-Ölbohrloch in Mexiko wurde das rotierende,

lenkbare Magnus-System von Weatherford eingesetzt, wodurch die

Penetrationsrate erhöht und die Bohrzeit um rund 50 % verkürzt

werden konnte.

- Bei einem Cased-Hole-Bohrloch in Kolumbien verwendete Weatherford

das flachwinkelige QuickCut-Rohrtour-Ausgangssystem, um eine

Sidetrack-Bohrung zu komplettieren, wodurch im Vergleich zu den

Berechnungen für das "Window-Milling" 7,5 Stunden an Betriebszeit

eingespart werden konnten. Durch die Sidetrack-Bohrung konnte die

Gesamttiefe erreicht werden, ohne ein neues Loch bohren zu müssen,

wodurch der Kunde rund $ 2 Millionen einsparen konnte.

- Weatherford hat das vor Kurzem auf den Markt gebrachte

Openhole-Kiesbettsystem WFXØ® bei einem Offshore-Projekt in

Brasilien kommerziell zum Einsatz gebracht. Das System war so

eingestellt, dass ein Säureeintrag auf mehreren Zonen von einem

einzigen Punkt aus durchgeführt werden konnte. Die Ölproduktion

stieg hier um 32 %.



Östliche Hemisphäre



Der Umsatz im zweiten Quartal in Höhe von $ 679 stieg sequenziell

um $ 12 Millionen bzw. 2 % und ging im Jahresvergleich um $ 6

Millionen bzw. 1 % zurück. Der sequentielle Anstieg war hauptsächlich

auf saisonale Verbesserungen in der Nordsee und auf Aktivitäten im

Bereich Komplettierung in Saudi-Arabien und Asien zurückzuführen.

Abgeschwächt wurde dies durch ein geringeres Aufkommen im Bereich

Fertigung in Kuwait. Im Jahresvergleich sanken die Umsätze leicht,

wobei die Aktivitäten in den Bereichen Komplettierung und

Bohrlochkonstruktion in Saudi-Arabien stiegen, was aber durch weniger

Offshore-Projekte in Westafrika und Asien und durch die Effekte der

ungünstigen Wechselkurse in Russland geschmälert wurde.



Der Betriebsertrag des Segments im zweiten Quartal in Höhe von $

19 Millionen lag im Vergleich zum Vorquartal um $ 3 Millionen und im

Jahresvergleich um $ 41 Millionen höher. Der Anstieg, der sowohl

sequenziell als auch im Jahresvergleich zu verzeichnen war, ist in

erster Linie auf die Initiativen rund um den Konzernumbau und auf

eine günstigere Kostenstruktur zurückzuführen.



Zu den betrieblichen Highlights in der Östlichen Hemisphäre

während des Quartals gehören:



- Weatherford stellt Technologien für das Managed Pressure

Drilling

(MPD) bereit, die die Risiken bei Bohrvorhaben zur Gasförderung im

Nahen Osten mindern konnten. Die Technologien haben es möglich

gemacht, die einzelnen Abschnitte des Bohrlochs, trotz eines extrem

engen Bohrbereichs und der Bedingungen mit hohen Druckverhältnissen

und hohen Temperaturen, bis zur Gesamtbohrtiefe voranzutreiben.

Verglichen mit herkömmlichen Bohrmethoden haben MPD-Technologien zu

einer Verkürzung der durchschnittlichen Bohrzeit um 15 Tage

geführt.

- Bei zwei Bohrlöchern im Nahen Osten lieferte Weatherford die

Ausrüstung für die Komplettierungs- und Zemetierungsarbeiten,

darunter auch das Packoff-Stage-Tool SwageSet VØ. Das Werkzeug

hat sich mit seiner Größe von 13 3/8 Zoll bereits in den ersten

beiden Durchläufen als erfolgreich erwiesen, und die Abdichtung

konnte den von Rohrtour zu Rohrtour ringförmigen Gasaustritt

abstellen.

- Durch die Sicherung eines beachtlichen Vertrags schaffte

Weatherford den Wiedereintritt in das Geschäft für Liner-Hanger in

Kuwait. Ein Ergebnis dieser Auftragserteilung wird Weatherford

seine bisherigen Geschäftstätigkeiten auf den Bereich

Tiefenbohrungen ausdehnen.

- Weatherford konnte einen bisherigen Anbieter von Wireline-Services

bei einer Onshore-Erdölbohrung in Kuwait ersetzen. Indem

Weatherford Compact-Tools durch den Bohrstrang schicken konnte,

war dem es Unternehmen möglich, die angeforderten Informationen

ohne jede unproduktive Zeit zu sichern.

- Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Betreiber konnte Weatherford

Komplettierungslösung ausarbeiten, wozu die erstklassigen

Maxflo®-Sand-Monitore aus Chrom gehörten. Mit der Lösung wurde der

Lagerstättenkontakt für 2.646 Fuß mit der längsten, 4 1/2 Zoll

großen Maxflo®-Sand-Monitorinstallation in einem 5 7/8 Zoll großen

Openhole-Gasbohrloch optimiert.

- Weatherford konnte sich einen 3-Jahres-Vertrag für

Tubular-Running-Services an 11 Bohrlöchern im Rahmen eines

wichtigen Projekts für die Lieferung von sauberer verbrennendem

Erdgas in Australien sichern. Der Zuschlag kann der führenden

Technologie von Weatherford und seinen nachgewiesenen Fähigkeiten,

Aufträge ohne Zwischenfälle und ohne jede unproduktive Zeit zu

erledigen, zugerechnet werden.



Reklassifizierungen



2018 haben wir die Rechnungslegungsstandards für Pensionszahlungen

auf rückwirkender Grundlage übernommen und leistungsfremden

Bestandteile der Aufwendungen für regelmäßige Pensionszahlungen und

Altersbezüge von der Position Betriebsertrag zur Position

Betriebsfremde sonstige Netto-Erträge (-Ausgaben) umgestellt. Alle

vorherigen Berichtszeiträume wurden so umgestaltet, dass sie mit der

aktuellen Darstellung in der Zusammengefassten konsolidierten Gewinn-

und Verlustrechnung und den anderen auf den folgenden Seiten

aufgeführten Geschäftszahlen übereinstimmen.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein

Netzwerk mit ca. 740 Standorten, darunter Produktions-, Service-,

Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es

beschäftigt rund 28.600 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.weatherford.com und setzen Sie sich mit Weatherford in

Verbindung unter LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



Telefonkonferenz



Am Freitag, 27. Juli 2018, um 8.30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um

7.30 Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf

der Unternehmenswebsite zu verfolgen. Dort können sie sich auch einen

Überblick über die entsprechenden Unterlagen zur Präsentation

verschaffen. Einzelheiten zur Telekonferenz sowie

Präsentationsmaterial finden Sie unter https://www.weatherford.com/en

/investor-relations/financial-information/conference-call-details/.

Eine Aufzeichnung und ein Transkript der Telefonkonferenz werden kurz

nach deren Abschluss in der Rubrik Investor Relations auf der Website

zur Verfügung stehen.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die in dieser Bekanntmachung

angekündigte Telefonkonferenz können zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem

den nicht GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven

Steuersatz, die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen

bezüglich der Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen

des Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten "glauben"

"planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "vorausblicken",

"budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan", "Leitlinie",

"können", "sollen" "werden", "würde", "wird", "wird weiterhin", "wird

wahrscheinlich dazu führen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet,

obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden

Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen

Überzeugungen des Managements von Weatherford und unterliegen

erheblichen Risiken, Mutmaßungen und Unsicherheiten. Falls einer oder

mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich

zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die

tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser werden außerdem darauf

hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Prognosen sind, die

nennenswert von den tatsächlichen künftigen Ereignissen oder

Ergebnissen abweichen können. Dies hängt unter anderem mit möglichen

Änderungen der erwarteten Effizienzsteigerungen und

Kosteneinsparungen, die mit unseren Plänen zur Umgestaltung, dem

Abschluss potenzieller Veräußerungen sowie Änderungen des Timings bei

den Ausgaben und Zahlungen durch unsere Klienten und Kunden in

Verbindung stehen, zusammen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des

Weiteren von den im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31.

Dezember 2017 zu Ende gegangene Jahr auf Formular 10-K und in anderen

von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren

beeinflusst. Wir verpflichten uns nicht, irgendeine der

zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren,

sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder

anderweitig, außer in dem Maße, in dem es von

US-Bundeswertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.



Weatherford International

plc

Zusammengefasste

konsolidierte Gewinn- und

Verlustrechnung

(Ungeprüft)

(In Millionen, mit Ausnahme

der Beträge je Aktie)

Dreimonatszeitrum

Sechsmonatszeitrum

mit Ende zum mit Ende zum

30.06.2018 30.06.2017

30.06.2018 30.06.2017

Umsätze:

Westliche Hemisphäre $ 769

$ 678 $ 1.525 $ 1.411

Östliche Hemisphäre 679

685 1.346 1.338

Summe Umsätze 1.448

1.363 2.871 2.749

Betriebsergebnis (Verlust):

Westliche Hemisphäre 50

(51) 74 (81)

Östliche Hemisphäre 19

(22) 35 (81)

Betriebsergebnis 69

(73) 109 (162)

(Verlust) nach Segmenten

Verwaltungsaufwand (34)

(33) (70) (66)

Kosten für Umstrukturierung (38)

(31) (63) (106)

und Konzernumbau

Sonstige Kosten, netto (70)

(8) (88) (25)

Summe der betrieblichen (73)

(145) (112) (359)

Verluste

Sonstige Erträge

(Ausgaben):

Zinsaufwand, Netto (152)

(138) (301) (279)

Anleiherückkäufe und -

- (34) -

Rückkaufpremien

Marktpreisanpassung 10

127 56 65

ausstehender Optionsscheine

Kosten für (11)

- (37) -

Währungsabwertungen

Sonstige Erträge (7)

8 (15) 15

(Ausgaben), Netto:

Nettoverlust vor (233)

(148) (443) (558)

Ertragssteuern

Ertragssteuerrückstellungen (26)

(17) (58) (50)

Nettoverlust (259)

(165) (501) (608)

Auf Minderheitsanteile 5

6 8 11

entfallender Nettogewinn

Auf Weatherford $ (264)

$ (171) $ (509) $ (619)

entfallender Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender Verlust je

Aktie

Unverwässert und verwässert $ (0,26)

$ (0,17) $ (0,51) $ (0,63)

Gewichtete

durchschnittliche Anzahl

der ausgegebenen Aktien

Unverwässert und verwässert 997

990 995 989



Weatherford

International plc

Ausgewählte Daten

der Gewinn- und

Verlustrechnung

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

30.06.2018 31.3.2018

31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017

Umsätze:

Westliche Hemisphäre $ 769 $

756 $ 759 $ 767 $ 678

Östliche Hemisphäre 679 667

731 693 685

Summe Umsätze $ 1.448 $

1.423 $ 1.490 $ 1.460 $ 1.363

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

30.06.2018 31.3.2018

31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017

Betriebsergebnis

(Verlust):

Westliche Hemisphäre $ 50 $

24 $ (35) $ 3 $ (51)

Östliche Hemisphäre 19 16

(48) (10) (22)

Betriebsergebnis 69 40

(83) (7) (73)

(Verlust) nach

Segmenten

Verwaltungsaufwand (34) (36)

(36) (28) (33)

Kosten für (38) (25)

(43) (34) (31)

Umstrukturierung und

Konzernumbau

Sonstige Kosten, (70) (18)

(1.579) (1) (8)

netto

Summe der $ (73) $

(39) $ (1.741) $ (70) $ (145)

betrieblichen

Verluste

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

30.06.2018 31.3.2018

31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017

Umsätze Produkt- und

Servicelinie (a):

Fertigung $ 394 $

381 $ 408 $ 381 $ 335

Komplettierung 303 294

339 320 301

Bohrungen und 341 358

349 347 331

Auswertungen

Bohrlochkonstruktion 410 390

394 412 396

Summe Umsätze $ 1.448 $

1.423 $ 1.490 $ 1.460 $ 1.363

Produkt- und

Servicelinie

Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

30.06.2018 31.3.2018

31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017

Abschreibungen und

Wertberichtigungen:

Westliche Hemisphäre $ 56 $

60 $ 80 $ 89 $ 92

Östliche Hemisphäre 84 86

109 108 111

Verwaltungsaufwand 4 1

1 2 1

Summe Abschreibungen $ 144 $

147 $ 190 $ 199 $ 204

und

Wertberichtigungen



(a) Fertigung umfasst

künstliche

Fördersysteme,

Stimulation und Testing

sowie

Produktionssysteme.

Komplettierung umfasst

Komplettierungssysteme,

Auskleidungssysteme und

Zementierungsprodukte.

Bohrung und Messung

umfasst

Bohrdienstleistungen,

gesteuerte

Druckbohrung, Surface

Logging Systeme,

Wireline Services und

Reservoir Solutions.

Bohrlochkonstruktion

umfasst Tubular Running

Services, Intervention

Services, Bohrwerkzeuge

und Mietausrüstung

sowie Bohranlagen an

Land.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzen

dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige

Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer

Zeiträume ermöglichen. Die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten

nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die

GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse,

Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten

herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen

Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in

Übereinstimmung mit den GAAP ermittelt hat.



Weatherford International

plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(Ungeprüft)

(In Millionen, mit Ausnahme

der Beträge je Aktie)

Dreimonatszeitrum

Sechsmonatszeitrum

mit Ende zum mit Ende zum

30.06.2018 31.3.2018

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Betriebsverlust:

GAAP-konformer $ (73)

$ (39) $ (145) $ (112) $

(359)

Betriebsverlust

Kosten für Umstrukturierung 38

25 31 63 106

und Konzernumbau (a)

Wertminderungen, 70

18 8 88 25

Abschreibungen auf

Vermögenswerte und andere

(b)

Nicht GAAP-konforme 108

43 39 151 131

betriebliche Anpassungen

Nicht GAAP-konformer $ 35

$ 4 $ (106) $ 39 $

(228)

bereinigter Betriebsgewinn

(Verlust)

Verlust vor Ertragssteuern:

GAAP-konformer Verlust vor $ (233)

$ (210) $ (148) $ (443) $

(558)

Ertragssteuern

Nicht GAAP-konforme 108

43 39 151 131

betriebliche Anpassungen

Anleiherückkäufe und -

34 - 34 -

Rückkaufpremien (c)

Marktpreisanpassung (10)

(46) (127) (56) (65)

ausstehender Optionsscheine

Gewinne aus -

- (20) - (40)

leistungsorientierten

Pensionsplänen (d)

Kosten für 11

26 - 37 -

Währungsabwertungen (e)

Nicht GAAP-konforme $ 109

$ 57 $ (108) $ 166 $ 26

Anpassungen vor Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (124)

$ (153) $ (256) $ (277) $

(532)

Verlust vor Ertragssteuern

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern:

GAAP-konforme $ (26)

$ (32) $ (17) $ (58) $

(50)

Ertragssteuerrückstellungen

Steuerlicher Effekt auf (1)

- (3) (1) (7)

nicht GAAP-konforme

Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (27)

$ (32) $ (20) $ (59) $

(57)

Ertragssteuerrückstellungen

Auf Weatherford

entfallender Nettoverlust:

GAAP-konformer Nettoverlust $ (264)

$ (245) $ (171) $ (509) $

(619)

Nicht GAAP-konforme 108

57 (111) 165 19

Anpassungen nach Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (156)

$ (188) $ (282) $ (344) $

(600)

Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender verwässerter

Verlust je Aktie

GAAP-konformer verwässerter $ (0,26)

$ (0,25) $ (0,17) $ (0,51) $

(0,63)

Verlust je Aktie

Nicht GAAP-konforme 0,10

0,06 (0,11) 0,16 0,02

Anpassungen nach Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (0,16)

$ (0,19) $ (0,28) $ (0,35) $

(0,61)

verwässerter Verlust je

Aktie

GAAP-konformer effektiver (11) %

(15) (12) % (13) % (9)

Steuersatz (f)

% %

Nicht GAAP-konformer (22) %

(21) (8) % (21) % (11)

effektiver Steuersatz (g)

% %



(a) Repräsentiert die Ausgaben

für

Trennungsentschädigungen,

Konzernumbau und die

Aufgabe von Anlagen 2018.

(b) Repräsentiert

Abschreibungen auf

langlebige

Vermögensgegenstände,

andere Wertminderungen von

Anlagevermögen und Kosten

für Lagerbestände,

teilweise aufgewogen durch

Gewinne aus dem Kauf der

Restanteile eines Joint

Venture, Verkäufen von

Anlagen und einer

Verringerung der

Sicherheitsrücklagen für

einen Altvertrag im Jahr

2018.

(c) Repräsentiert einen

Anleiherückkauf bzw. eine

Rückkaufpremie auf ein

Anleihenrücknahmeangebot

unserer mit 9,625 %

verzinsten vorrangigen

Anleihen.

(d) Repräsentiert den Gewinn

aus dem ergänzenden

Rentenzahlungsplan für

Führungskräfte, der von den

Nicht GAAP-konformen

betrieblichen Anpassungen

zu den Betriebsfremden

sonstigen Erträge

(Ausgaben), Netto, unter

Berücksichtigung der

rückwirkenden Übernahme der

neuen

Rechnungslegungsstandards

für Pensionszahlungen im

ersten Quartal 2018,

umgestellt wurde.

(e) Repräsentiert die

Währungsabwertungen beim

angolanischen Kwanza und

beim venezolanischen

Bolivar.

(f) Der GAAP-konforme effektive

Steuersatz entspricht den

GAAP-konformen

Ertragssteuerrückstellungen

geteilt durch GAAP-konforme

Einnahmen vor Steuern in

Tausend gerechnet.

(g) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz

entspricht den nicht

GAAP-konformen

Ertragssteuerrückstellungen

geteilt durch nicht

GAAP-konforme Einnahmen vor

Steuern in Tausend

gerechnet.



Weatherford International

plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen - EBITDA

(Ungeprüft)

(In Millionen, mit Ausnahme

der Beträge je Aktie)

Dreimonatszeitrum

Sechsmonatszeitrum

mit Ende zum mit Ende zum

30.06.2018 31.3.2018

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Auf Weatherford $ (264)

$ (245) $ (171) $ (509) $ (619)

entfallender Nettoverlust

Auf Minderheitsanteile 5

3 6 8 11

entfallender Nettogewinn

Nettoverlust (259)

(242) (165) (501) (608)

Zinsaufwand, Netto 152

149 138 301 279

Ertragssteuerrückstellungen 26

32 17 58 50

Abschreibungen 144

147 204 291 412

EBITDA 63

86 194 149 133

Sonstige Anpassungen auf

(Erträge) Ausgaben

Marktpreisanpassung (10)

(46) (127) (56) (65)

ausstehender Optionsscheine

Anleiherückkäufe und -

34 - 34 -

Rückkaufpremien

Kosten für 11

26 - 37 -

Währungsabwertungen

Sonstige (Erträge) 7

8 (8) 15 (15)

Ausgaben, Netto:

Kosten für Umstrukturierung 38

25 31 63 106

und Konzernumbau

Wertminderungen, 70

18 8 88 25

Abschreibungen auf

Vermögenswerte und andere

Bereinigtes EBITDA $ 179

$ 151 $ 98 $ 330 $ 184



Weatherford

International plc

Ausgewählte

Bilanzdaten

(Ungeprüft)

(In Millionen)

30.06.2018 31.3.2018 31.12.2017

30.09.2017 30.06.2017

Aktiva:

Barbestand und $ 415 $ 459

$ 613 $ 445 $ 584

zahlungswirksame

Mittel

Forderungen 1.167 1.100

1.103 1.236 1.165

(Netto)

Lagerbestände 1.143 1.225

1.234 1.752 1.728

(Netto)

Zur Veräußerung 489 369 359

935 929

gehaltene

Vermögenswerte

Immobilien, 2.273 2.580

2.708 3.989 4.111

Anlagen und

Ausrüstung

(Netto)

Firmenwert und 2.837 2.968

2.940 2.575 2.527

immaterielle

Vermögenswerte

(Netto)

Passiva:

Verbindlichkeiten 754 809 856

815 837

Kurzfristige 295 153 148

391 152

Darlehen und der

fällige Anteil

langfristiger

Verbindlichkeiten

Langfristige 7.634 7.639

7.541 7.530 7.538

Verbindlichkeiten

Eigenkapital:

Summe (1.312) (898)

(571) 1.384 1.524

Eigenkapital



(a) Am 1. Januar 2018 haben

wir den

Rechnungslegungsstandard

im Zusammenhang mit

Steuern auf interne

Transfers von nicht zum

Bestand gehörenden

Vermögenswerten auf

einer angepassten,

rückwirkenden Basis

übernommen, und die

Auswirkung dieser

Übernahme bestand darin,

dass die zuvor

zugewiesenen

Vorsteuerzahlungen als

Anpassung auf die

Gewinnrücklagen

zugewiesen wurden.

Darüber hinaus haben wir

den

Rechnungslegungsstandard

für die

Umsatzrealisierung

übernommen und den

kumulativen Effekt der

vollzogenen

Veränderungen in unsere

zusammengefasste Bilanz

als Bereinigung der

Gewinnrückstellungen

eingestellt.



Weatherford

International plc

Nettoverschuldung (a)

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Veränderungen der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitrum mit

Ende zum 30.06.2018:

Nettoverschuldung zum $

(7.333)

31.03.2018 (a)

Betriebsverlust (73)

Abschreibungen 144

Investitionsaufwand für (39)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Investitionsaufwand für (9)

zur Veräußerung

gehaltene

Vermögenswerte

Erlöse aus dem Verkauf 38

von

Vermögensgegenständen

Erwerb von (4)

immateriellen

Vermögenswerten

Zunahme des (121)

Umlaufvermögens (b)

Sonstige (4)

Investitionstätigkeiten

Rückstellungen für (15)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (19)

Zinsaufwand (99)

Andere 20

Nettoverschuldung zum $

(7.514)

30.06.2018 (a)

Veränderungen der

Nettoverschuldung im

Sechsmonatszeitrum mit

Ende zum 30.06.2018:

Nettoverschuldung zum $

(7.076)

31.12.2017 (a)

Betriebsverlust (112)

Abschreibungen 291

Investitionsaufwand für (68)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Investitionsaufwand für (18)

zur Veräußerung

gehaltene

Vermögenswerte

Erlöse aus dem Verkauf 50

von

Vermögensgegenständen

Erwerb von (7)

immateriellen

Vermögenswerten

Sonstige (14)

Investitionstätigkeiten

Zunahme des (166)

Umlaufvermögens (b)

Rückstellungen für (23)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (66)

Zinsaufwand (273)

Andere (32)

Nettoverschuldung zum $

(7.514)

30.06.2018 (a)

Zusammensetzung der 30.06.2018 31.03.2018

31.12.2017

Nettoverschuldung (a)

Barmittel $ 415 $

459 $ 613

Kurzfristige Darlehen (295) (153)

(148)

und der fällige Anteil

langfristiger

Verbindlichkeiten

Langfristige (7.634) (7.639)

(7.541)

Verbindlichkeiten

Nettoverschuldung (a) $ (7.514) $

(7.333) $ (7.076)



(a) Bei der Angabe

"Nettoverschuldung"

handelt es sich um

Schulden abzüglich

der Barmittel. Das

Management ist der

Meinung, dass diese

Angabe nützliche

Informationen über

unseren

Verschuldungsgrad

bietet, da sie

Barmittel

berücksichtigt, die

zur Rückzahlung von

Schulden verwendet

werden könnten.

(b) Das Umlaufvermögen

ist als die Summe

der Forderungen und

Lagerbestände

abzüglich der

Verbindlichkeiten

definiert.



