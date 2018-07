Hintergrund der Streiks sind Lizenzvergaben an viele Konkurrenz-Unternehmen wie Uber und Cabify. Der Streik trifft tausende Urlauber.

Mitten in der Ferienzeit weitet sich ein unbefristeter Streik von Taxifahrern in Spanien weiter aus. Nach Taxifahrern in Barcelona und Madrid traten am Montag auch ihre Kollegen in anderen Städten, etwa Valencia, Málaga und Sevilla, in den Ausstand. Die Arbeitsniederlegungen erregen seit Tagen die Gemüter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...