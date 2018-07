Die Aktie der Commerzbank hat ein wirklich miserables Jahr 2018 erlebt. Ende Januar noch auf einem Höchststand von 13,82 Euro ging es monatelang nur in eine Richtung: nach unten. Mehr als 30 Prozent beträgt der aktuelle Abschlag seitdem - doch nun keimt eventuell etwas Hoffnung auf. Auch heute waren die Papiere bis am späten Nachmittag im grünen Bereich. Damit verbucht die Commerzbank nun bereits den sechsten Handelstag in Folge ein Plus.

Sieben Prozent Plus in einer Woche

In der Tat ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...