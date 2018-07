Tagesausblick für 31.7.: DAX pausiert. Apple und Fed lassen Anleger zögern!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem kräftigen Kursanstieg in der vergangenen Woche legten zahlreiche Standardwerteindizes heute eine Pause ein. Zum einen fehlten signifikante Impulse. Zudem anderen hielten sich Anleger im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch diese Woche mit größeren Engagements zurück. Ein großer Teil der Marktteilnehmer erwartet noch zwei US-Zinserhöhungen in diesem Jahr. Die Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell wird zeigen, ob sie richtig liegen. So schloss der DAX mit einem Minus von knapp einem halben Prozent bei 12.798 Punkten und der EuroStoxx 50 verlor knapp 0,4 Prozent auf 3.513 Punkte. Die US-Aktienindizes starteten ebenfalls mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche.

Der Euro/US-Dollar drehte derweil über 1,17 US-Dollar nach oben und der Ölpreis setzte den Mitte Juli gestarteten Aufwärtstrend fort. Ein Barrel Brent Crude kostete heute knapp 75 US-Dollar.

Morgen warten zahlreiche Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den USA auf die Anleger. Zudem werden unter anderem Apple und Deutsche Lufthansa Zahlen vorlegen.

Unternehmen im Fokus

Neue Meldungen zur Restrukturierung der Deutschen Bank stießen bei den Anlegern heute auf Wohlwollen. So schaffte es der Banktitel sogar an die DAX-Spitze. Gute Daten zum Auftragseingang beflügelten die zuletzt arg unter die Räder gekommene Aktie von GEA Group. Die Aktie von MorphoSys kam heute nach einem verhaltenen Analystenkommentar unter Druck. Siemens wird im Wochenverlauf nicht nur Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen, sondern auch die neue Unternehmensstrategie vorstellen. Heute waren Investoren sehr zurückhaltend.

Aus Deutschland kommen morgen unter anderem Deutsche Lufthansa, Fresenius, Fuchs Petrolub, HeidelbergCement und RIB Software mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA erwarten Anleger unter anderem die Daten von Apple, Pfizer sowie Procter & Gamble und aus Europa BP, Credit Suisse, Enel und Sanofi.

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Juli

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Juli

Europa - BIP Euro-Zone Q2, vorläufige erste Schätzung

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juli

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500/12.630/12.770 Punkte

Nach einer schwachen Eröffnung pendelte der DAX im Tagesverlauf zwischen 12.800 und 12.850 Punkten. Auf der Unterseite hat der Index eine breite Unterstützung zwischen 12.630 und 12.770 Punkten. Auf der Oberseite bremst aktuell die Widerstandsmarke bei 12.900 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 07.05.2018 - 30.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.7.2013 - 30.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

