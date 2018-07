Spannendes meldete Zumtobel am Freitag nach Marktschluss. Um 7,90 wechselten Aktien ausserbörslich den Besitzer. Die Käufer waren Fritz bzw. Jürg Zumtobel oder nahestehende Stiftungen (was für mich nichts zur Sache tut). Der Preis von 7,90 ist markant über dem Börsenkurs. Ob es Verschiebungen innerhalb des Syndikats sind, weiss ich nicht, zum Verkäufer habe ich keine Infos gefunden. Dazu aber eine interessante Spekulation von http://www.boerse-social.com/postings: " ... hat jemand eine Ahnung, was das zu bedeuten hat? Kann es da um die Aktien von Ulrich Schumacher gehen, damit Friede herrscht wieder?". Anm.: Ex-CEO Schumacher will ja klagen und hat zudem auch immer wieder Aktien gekauft. Ist aber reine Spekulation.Zumtobel (5,71/5,80 , 2,01% ) ...

