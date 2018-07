LAS VEGAS, July 30, 2018, das preisgekrönte Technologieunternehmen, das Anwendern echten Schutz für ihre digitalen Daten und Inhalte bietet, freut sich, mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Michael Conn zum Chief Strategy Officerund der Entwicklung der proprietären Blockchain-Plattform eine führende Rolle spielen.



"Wir freuen uns, dass Michael Conn unser wachsendes Team bei AXEL verstärkt. Seine jahrelange Erfahrung und seine Kenntnisse in der Finanzindustrie sowie seine Expertise in den Bereichen Blockchain und Kryptowährung werden bei der Einführung unseres eigenen Blockchain-Ventures sehr wertvoll sein", erklärt Ben Ow, President und CTO von AXEL. "Mit unserem Flaggschiff, unserer Filesharing-App, die bereits von Millionen von Menschen weltweit verwendet wird, betrachten wir uns als führend auf dem Gebiet der Privatsphäre und Sicherheit. Unser nächster Schritt wird sein, uns mit AXEL Token und AXEL Marketplace in der Content-Selling-Welt zu engagieren. Aufgrund seines Hintergrunds und seines Wissens über diesen Sektor wird Michael Conn wichtiger Teil dieser Initiative sein. Wir freuen uns alle auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Conn steht seit vielen Jahren an vorderster Front des Blockchain- und Krypto-Segments. Nachdem er bei verschiedenen Finanzinstituten wie AllianceBernstein und The TCW Group in leitenden Positionen tätig war, gründete er Quail Creek Partners und war Mitbegründer und CEO von Ether Capital. Ether Capital war das erste auf Ethereum fokussierte börsennotierte Unternehmen und brachte durch eine Privatplatzierung 45 Millionen Dollar auf. Als Chief Strategy Officer bei AXEL wird er für die Förderung des Interesses an der institutionellen Blockchain- und Krypto-Community verantwortlich sein und das bevorstehende Token Generation Event (TGE) sowie das zukünftige Wachstum des AXEL Token betreuen.

"Ich finde es großartig, mich dem AXEL-Team anzuschließen, gerade jetzt, wenn dieses spannende Geschäft starten wird", sagte Conn. "Es bietet sich nicht oft die Gelegenheit, an einem wirklich disruptiven Unterfangen beteiligt zu sein, und ich kann es kaum erwarten, mit diesem wunderbaren Team zu arbeiten und dazu beizutragen, die Marktposition von AXEL zu stärken."

Der Entscheidung, Michael Conn einzustellen, ging eine umfangreiche Suche der Geschäftsleitung von AXEL nach dem idealen Kandidaten für diese Position voraus. Conn verfügt über ausgezeichente Referenzen und genießt aufgrund der Erfolge, die er in früheren Funktionen erzielt hat, einen tadellosen Ruf.

Über AXEL

Seit 2012 ist AXEL bestrebt, Anwendern von einer sicheren Plattform aus echte Eigentumsrechte an ihren Daten zu bieten - mit dynamischen, benutzerfreundlichen und patentierten Technologielösungen für Dateifreigabe, Zugriff, Sicherheit und Datenschutz, Übertragung, Streaming und Integration.

Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien hat das über 100-köpfige Team des Unternehmens eine Reihe proprietärer Softwareprodukte entwickelt, die bereits von Millionen von Menschen genutzt werden, mit patentierter Technologie und einer benutzerfreundlichen App für Windows, Mac, iOS und Android.

Die AXEL-Plattform ermöglicht es Anwendern, alle digitalen Inhalte über alle ihre Geräte hinweg zu verknüpfen, ohne einen Drittanbieter zu benötigen. Mit zusätzlichen Patenten für den dezentralen Zugriff und private Sharing-Funktionen ermöglichen die Tack App von AXEL und AXEL Pay Anwendern die Kontrolle und Monetarisierung ihrer digitalen Inhalte. Der AXEL Marketplace, der auf einer dualen, öffentlichen und privaten Chain basiert, vervollständigt dieses dezentrale Ökosystem und macht es zu einer sicheren, vertrauenswürdigen Peer-to-Peer-Umgebung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.axeltoken.comund unter www.axel.org.

Pressekontakt

Vsem Yenovkian, AXEL

media@axel.org

702-948-9770

Roberta Tsang, RTPR

roberta@rtprcomm.com