Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag kaum verändert beendet. Nach einem Start im Minus aufgrund negativer Vorgaben aus Übersee legte der Leitindex SMI im Laufe des Tages zu und erreichte am Nachmittag fast die Marke von 9'200 Punkten. Die erneut negative Eröffnung an der Wallstreet liess die Kurse dann aber wieder abbröckeln, so dass am Schluss gar ein leichtes Minus übrigblieb.

Wirkliche Kurstreiber habe es zu Beginn der um den Nationalfeiertag verkürzten Handelswoche aber keine gegeben, hiess es an der Börse. Vielmehr habe der Markt nach weiteren Orientierungspunkten gesucht. Ab Dienstag könnte die Fortsetzung der Berichtssaison gewisse Impulse liefern. Am (morgigen) Dienstag etwa wird - neben einigen kleineren Firmen - die Credit Suisse ihr Ergebnis präsentieren, am Freitag ist der Rückversicherer Swiss Re an der Reihe. Zudem stehen auch auf Konjunkturseite viele Daten an, die für Bewegung sorgen könnten. Aufgrund der sommerlich tiefen Volumen könne es dabei schnell zu grösseren Ausreissern in die eine oder andere Richtungen kommen, warnten Händler diesbezüglich.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handel vom Montag um 0,11 Prozent tiefer bei 9'163,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,02 Prozent auf 1'503,10 Punkte ein, ...

