Bald hat der Freitagabend wieder seinen schrulligen Sinn zurückerstanden, denn SchleFaZ startet in die diesjährige Sommerstaffel. Die Könige des schaurig-schönen Scheißfilms - Oliver Kalkofe und Peter Rütten, sind zurück mit einem filmischen Feuerwerk das seinesgleichen sucht.



Ab Freitag, den 3. August gibt es endlich wieder "die schlechtesten Filme aller Zeiten" im Late Prime-Slot exklusiv auf TELE 5.



Zum Staffelauftakt knöpfen sich die beiden Trashfilm-Koryphäen Kalkofe und Rütten mit KING KONG vs. GODZILLA die berühmtesten Monster der Filmgeschichte vor.



Den ersten SchleFaZ "King Kong vs. Godzilla" gibt es vorab zur Presseansicht in voller Länge in der TELE 5 Presselounge.



SchleFaZ-Sommerstaffel Line up:



03.08.2018 SchleFaZ: King Kong vs. Godzilla, 22.10 Uhr



10.08.2018 SchleFaZ: Strippers vs. Werewolwes, 22.05 Uhr



17.08.2018 SchleFaZ: Slugs, 23 Uhr



24.08.2018 SchleFaZ: Die Todesgöttin des Liebescamps, 22.50 Uhr



31.08.2018 SchleFaZ: Atomic Shark, 22 Uhr



07.09.2018 SchleFaZ: Die Insel der Ungeheuer, 22.10 Uhr



14.09.2018 SchleFaZ: Sorceress - Die Mächte des Lichts, 22.10 Uhr



21.09.2018 SchleFaZ: Cowboys vs. Dinosaurs, 22.05 Uhr



"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von fairworks (www.fairworks.de) und Kalk TV im Auftrag von TELE 5. Mehr Infos zu SchleFaZ finden Sie unter www.schlefaz.de.



