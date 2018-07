Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Halbleiterhersteller dürfte seine Profitabilität verbessern können, da mehr Kunden für die Herstellung neuer Produkte die 3D-Sensortechnik nutzten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sprach zudem von starken Zielen für das dritte Quartal. Auch in dem letzten Jahresviertel dürfte das Unternehmen stark wachsen./la/he Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0139 2018-07-30/18:50

ISIN: AT0000A18XM4