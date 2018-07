Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.512,31 -0,42% +0,24% Stoxx50 3.151,68 -0,35% -0,82% DAX 12.798,20 -0,48% -0,92% FTSE 7.700,85 -0,01% +0,18% CAC 5.491,22 -0,37% +3,36% DJIA 25.352,14 -0,39% +2,56% S&P-500 2.804,74 -0,50% +4,90% Nasdaq-Comp. 7.640,19 -1,26% +10,67% Nasdaq-100 7.198,28 -1,35% +12,54% Nikkei-225 22.544,84 -0,74% -0,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,59% -54

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,07 70,46 +2,0% 1,38 +18,6% Brent/ICE 74,95 74,29 +0,9% 0,66 +16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,91 1.223,33 -0,0% -0,42 -6,1% Silber (Spot) 15,51 15,50 +0,1% +0,01 -8,4% Platin (Spot) 829,85 830,30 -0,1% -0,45 -10,7% Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,2% -0,01 -16,5%

WTI wird am Montag zeitweise erstmals seit zwei Wochen über der 70-Dollarmarke gehandelt. Händler sprechen von einer robusten Sommernachfrage in den USA bei gleichzeitigen Angebotsproblemen in Staaten wie Venezuela oder Libyen. "Der Erdölmarkt sendet eine Menge widersprüchlicher Signale aus", merken die Analysten von JBC Energy mit Blick auf die steigende Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland an.

Der Goldpreis wird dagegen gefährlich nahe an der wichtigen Unterstützungsmarke von 1.220 Dollar gehandelt. In der Woche der Notenbanken mit den Sitzungen der Fed, der Bank of Japan und der Bank of England dürfte es sich vor allem um das Thema Straffung der Geldpolitik drehen. Dies seien keine guten Aussichten für das Edelmetall, heißt es.

FINANZMARKT USA

Zwar läuft die US-Berichtsperiode insgesamt erfreulich, dennoch hatten Aktienanleger in den vergangenen Sitzungen auch einige herbe Enttäuschungen zu verdauen. Daher will auch nach zwei schwachen Börsentagen keine richtige Kauflaune aufkommen. Auch nach der zweitägigen Talfahrt der Technologiewerte gibt es für die Branchentitel weiterhin kein Halten. Sie waren durch die Enttäuschungen verbunden mit rasanten Einbrüchen der Kurse bei Facebook und Twitter massiv belastet worden. Mehr Geld verdienen als bislang angepeilt will Catarpillar. Der Baumaschinenkonzern übertrifft die Markterwartungen und hebt die Gewinnprognose für 2018 an. Die Aktie legt um 1,4 Prozent zu. CBS sinken nach ihrem Einbruch vom Wochenschluss um weitere 4,1 Prozent. Einige Mitglieder des Verwaltungsrates des Medienkonzerns haben am Wochenende über eine mögliche Demission von CEO Les Moonves diskutiert, nachdem diesem Fehlverhalten gegenüber Frauen vorgeworfen worden war. MGM Resorts International steigen um 1,1 Prozent. Der Kasinobetreiber gründet in den USA ein Gemeinschaftsunternehmen für Sportwetten und Onlineglücksspiel. Bank of America-Merril Lynch hat AT&T auf "Kaufen" hochgestuft, die Titel rücken um 2,9 Prozent vor. Belastet wird der Dow von Kursverlusten bei American Express und Visa, deren Titel um 2,6 und 2,7 Prozent nachgeben. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach die Fremdwährungssparte von American Express Unternehmenskunden mit niedrigen Umtauschgebühren geködert, dann aber die Gebühren heimlich erhöht haben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Technologiewerte wurden weiter gemieden, daneben liefert die Berichtssaison keine Kaufgründe. Wie Morgan Stanley anmerkte, haben die Unternehmensgewinne in Europa bislang die Erwartungen nicht erreicht. Besonders im Blick stand der Technologiesektor nach zuletzt enttäuschenden Quartalszahlen. In Europa ging es für die Branche um 1,7 Prozent nach unten. Angesichts ihrer extrem hohen Bewertung muss ein starker Wachstumspfad eingehalten werden. Schon kleinste Abweichungen reichen ansonsten für scharfe Kurskorrekturen nach unten. Heineken brachen um 5,3 Prozent ein. Das Unternehmen habe die Kosten nicht in Griff, hieß es. Auch bei Air Liquide kamen die Geschäftszahlen nicht gut an, die Aktien fielen 2,5 Prozent. Für Linde ging es 1,2 Prozent nach unten. Vodafone gewannen dagegen 3,6 Prozent, nachdem ein Medienbericht vom Einstieg des aktivistischen Investors Elliott berichtet hatte. Patrizia reagierten mit Aufschlägen von 2,4 Prozent auf die Anhebung der Prognose. Siemens Healthineers fielen nach Zahlenausweis um 2 Prozent, ein gesundes Absatzwachstum wurde durch die Dollarbelastungen aufgefressen. Gea sprangen um 4,5 Prozent an. "Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Gea positiv überrascht", applaudierte ein Händler. Thyssenkrupp gaben um 1,9 Prozent nach. Die Krupp-Stiftung hatte noch einmal eine Aufspaltung des Konzerns ausgeschlossen. SAP standen wie der gesamte Technologiesektor unter Druck und verloren gleich 2,9 Prozent. Deutsche Bank setzten die jüngste Stabilisierung fort und waren mit Aufschlägen von 2,9 Prozent DAX-Gewinner.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08.30 Uhr Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1714 +0,47% 1,1656 1,1649 -2,5% EUR/JPY 130,01 +0,51% 129,47 129,29 -3,9% EUR/CHF 1,1578 -0,15% 1,1600 1,1588 -1,1% EUR/GBP 0,8918 +0,29% 0,8893 0,8881 +0,3% USD/JPY 111,00 +0,04% 111,07 110,99 -1,5% GBP/USD 1,3134 +0,18% 1,3109 1,3116 -2,8% Bitcoin BTC/USD 8.115,95 -1,0% 8.164,77 8.007,19 -40,6%

Der Dollar neigt zur Schwäche, der ICE-Dollarindex büßt 0,4 Prozent ein. Während von der US-Notenbank kein konkreter Schritt erwartet wird, gibt es Spekulationen zur japanischen Notenbank in verschiedene Richtungen. Möglicherweise könnte das Inflationsziel gesenkt werden. Der Yen gibt zum Greenback leicht nach, der Euro steigt dagegen zum Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich den negativen Vorgaben der US-Börsen nicht entziehen können und mehrheitlich leichter geschlossen. An der Wall Street war es besonders mit Technologieaktien abwärts gegangen nach enttäuschenden Geschäftszahlen von Twitter und Intel. Für Zurückhaltung sorgte außerdem, dass im Laufe der Woche die Ergebnisse der Ratssitzungen der japanischen Notenbank (BoJ) und der Fed sowie der Bank of England auf dem Kalender stehen. Um erstere rankten sich weiter Gerüchte, dass sie versuchen könnte, am langen Ende der Zinskurve für höhere Sätze zu sorgen. Am japanischen Anleihemarkt beobachteten Teilnehmer, dass die Renditen am langen Ende etwas anzogen. Der Yen zeigte sich zum Handelsende in Tokio in etwa auf dem Niveau vom Freitagmorgen. Bankaktien liefen besser als der breite Markt, weil sie gestützt wurden von der Spekulation, dass die BoJ gerade mit Blick auf die Geschäfte der Banken versuchen könnte, die Zinskurve zu versteilern. Der HSI in Hongkong kam zurück während des dortigen Späthandels, belastet vom deutlichen Kursverlust beim Schwergerwicht Tencent von 2,2 Prozent. Die Aktie litt besonders unter der jüngsten Schwäche des US-Technologiesegments. Ausgesetzt vom Handel wurden in Hongkong Orient Overseas, nachdem die Aktionäre der Übernahme durch den Wettbewerber Cosco Shipping zugestimmt hatten. Yue Yuen knickten um 11,9 Prozent ein, nachdem der Sportschuhhersteller mit seinen Halbjahreszahlen enttäuscht hatte. Die Immobilienaktie Country Garden verbilligte sich um rund 7 Prozent. Die Aktie litt darunter, dass am Wochenende im Zuge schwerer Unwetter sechs Arbeiter des Immobilienentwicklers in ihren Unterkünften auf einer Großbaustelle ums Leben kamen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Bank verlagert Großteil der Clearing-Geschäfte von London nach Frankfurt

Die Deutsche Bank verlagert wegen des nahenden Brexit einen großen Teil ihrer Geschäfte mit Euro-Finanzderivaten von London nach Frankfurt am Main. Das gelte für die Abwicklung neuer, nicht laufender Geschäfte, sagte ein Sprecher des Finanzinstituts und bestätigte damit einen Bericht der Financial Times. Ein Jobtransfer sei mit der Verlagerung des sogenannten Clearing-Geschäfts aber nicht verbunden, hieß es weiter, denn das Personal arbeite weiter von London aus.

BMW hebt wegen Zöllen Preise für in USA gebaute SUVs in China an

Der Autobauer BMW hat in China die Preise für zwei seiner in den USA gefertigten SUV-Modelle angehoben. Damit sollen die Kosten kompensiert werden, die dem Hersteller durch die chinesischen Zölle auf US-Automobilimporte entstehen.

Patrizia Immobilien erhöht Prognose nach starkem 1. Halbjahr

Patrizia Immobilien hat dank Kostensenkungen und einem operativ gutem ersten Halbjahr den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Der Immobilienkonzern rechnet 2018 laut Mitteilung nun mit einem operativen Ergebnis von 100 bis 110 Millionen Euro. Bisher hatte das im SDAX notierte Unternehmen 85 bis 100 Millionen Euro angepeilt.

Deutsche Ryanair-Piloten votieren für Streik

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 30, 2018 12:27 ET (16:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.