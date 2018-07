Die Investoren wollen Geld sehen. Im Bereich des Big Oil mehr denn je. Wie Kevin Crowley für Bloomberg schreibt, scheinen sie sich für langfristige Investitionen in Großprojekte nicht zu interessieren, sondern wollen jetzt eine Rendite einfahren.

Unterschiedliche Herangehensweisen

Exxon berichtete am Freitag über schlechte Ergebnisse und legte den Anlegern keine Alternative vor. Diese reagierten mit Verkäufen und ließen den Energieriesen an einem Nachmittag 11 Milliarden USD an Wert verlieren. ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...