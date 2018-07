Paris - Die Anleger am europäischen Aktienmarkt sind nach der jüngsten Erholung wieder etwas vorsichtiger geworden. Marktbeobachter sprachen am Montag von einem "recht ruhigen Start in eine ereignisreiche Woche". Gewartet wird nicht nur auf weitere Quartalsberichte grosser Konzerne in Europa, sondern auch auf Entscheidungen wichtiger Notenbanken und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Der EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,42 Prozent auf 3512,31 Punkte, hatte allerdings in der vergangenen Woche um rund 2 Prozent zugelegt. Für den französischen Cac 40 ging es zum Wochenauftakt um 0,37 Prozent auf 5491,22 Punkte bergab. Der britische FTSE 100 hielt sich dagegen mit minus 0,01 Prozent auf 7700,85 Punkte stabil.

Während von der US-Notenbank Fed am Mittwoch keine Überraschung zu erwartet ist - hier rechnen Experte erst im September mit einer weiteren Zinserhöhung - sieht es bei der japanischen Zentralbank am Dienstag und der britischen Notenbank am Donnerstag anders aus. ...

