Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation weiter über 2 Prozent

Der Preisdruck in Deutschland ist im Juli auf einem erhöhten Niveau stabil geblieben. Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate betrug wie im Juni 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit dieser Rate gerechnet. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,4 Prozent. Auch diese Rate entsprach der Konsensprognose der Volkswirte.

Tesla verhandelt mit zwei Bundesländern über Gigafactory - Kreise

Tesla führt Gespräche zum Bau der ersten großen Fabrik in Europa, die möglicherweise in Deutschland errichtet werden könnte. Informierte Personen sagten, dass der US-Elektroautohersteller vorläufige Verhandlungen über den Bau einer sogenannten Gigafactory mit Vertetern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland führe. Gespräche habe Tesla auch über einen möglichen Standort in den Niederlanden geführt. Tesla wollte sich nicht zu den Informationen äußern.

EU zieht Hauptquartier für Marine-Einsatz aus Großbritannien ab

Die Europäische Union zieht das Hauptquartier ihres Anti-Piraten-Einsatzes "Atalanta" wegen des Brexit aus Großbritannien ab. Das Hauptquartier werde mit dem EU-Austritt Großbritanniens am 29. März 2019 aus Northwood in die spanische Hafenstadt Rota verlegt, teilte die EU mit. Das untergeordnete Marine-Sicherheitszentrum werde ins französische Brest umziehen. Das Einsatzkommando für "Atalanta" werde von dem Briten Charlie Strickland auf den spanischen Vizeadmiral Antonio Martorell Lacave übergehen.

BKA-Chef sieht anhaltende Bedrohung durch IS-Miliz in Syrien und Europa

BKA-Chef Holger Münch hat vor einer anhaltenden Bedrohung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und Europa gewarnt. Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) sagte dem Tagesspiegel, die schweren Anschläge in der syrischen Provinz Suweida vergangene Woche zeigten "ein Erstarken des anpassungsfähigen IS, das wir in den vergangenen Wochen bereits bei weiteren Anschlägen in der Region beobachten konnten".

EZB: Eurosystem kauft mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 27. Juli aufgestockt. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 8,628 (Vorwoche: 6,862) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 7,803 (6,285) Milliarden Euro, jene an Unternehmensanleihen nahmen um 0,489 (0,575) Milliarden Euro zu.

Moody's wird zuversichtlicher für griechische Banken

Die Finanzierung sowie die Aktivarisiken des griechischen Bankensystems werden sich nach Ansicht von Moody's in den kommenden 12 bis 18 Monaten verbessern. Vor diesem Hintergrund hat Moody's den Ausblick für das Bankensystem auf positiv von stabil erhöht. Das operative Umfeld sei aber weiter schwierig, hieß es. Moody's geht davon aus, dass das Volumen Not leidender Kredite auf hohem Niveau verharren wird, sie stehen für rund die Hälfte der Portfolien der Banken. Die Institute dürften aber die Vorgaben der Regulierer erfüllen, das Volumen der faulen Kredite bis Ende 2019 auf rund 35 Prozent des Kreditbuchs zu reduzieren.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.