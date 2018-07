AT&S startete in das neue Geschäftsjahr mit Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis. Der Umsatz konnte gegenüber der Vorjahresperiode um 11,2 % auf 222,1 Mio. Euro (VJ: von 199,6 Mio. Euro) verbessert werden. Bedingt durch höhere Ergebnisbeiträge aus Chongqing und einmalige Bewertungseffekte unter anderem aufgrund der Währungsentwicklung - stärkere Entwicklung des US-Dollars zum Euro seit Anfang des Geschäftsjahres - konnte ein EBITDA von 52,0 Mio. Euro (Vorjahr: 29,7 Mio. Euro) und damit eine EBITDA-Marge von 23,4 % (Vorjahr: 14,9 %) erzielt werden. "Mit den derzeitigen Entwicklungen sind wir sehr zufrieden, denn sie zeigen, dass sich unsere Investitionen in den letzten Jahren in Chongqing bezahlt machen und wir die richtige Strategie verfolgen",...

