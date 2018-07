(shareribs.com) New York 30.07.2018 - Die Aktie von Tesla liegt erneut unter starkem Abgabedruck. Wenige Tage vor Veröffentlichung der Quartalszahlen warnten Goldman Sachs vor einem geringeren Interesse in den sozialen Medien zum Model 3. Am Mittwoch nach Börsenschluss werden die jüngsten Quartalszahlen von Tesla erwartet. Nachdem es in den letzten Wochen immer wieder Berichte gab, die die Probleme ...

