Internationale Organisation für Migration wählt fortschrittlichsten Test zur Erkennung latenter TB-Infektionen

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute bekannt, dass QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus), der Goldstandard für präzise, kosteneffektive Tests auf latente Tuberkuloseinfektionen, von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für das Screening von Migranten auf TB-Infektionen ausgewählt wurde.

Als Migrationsbehörde der Vereinten Nationen koordiniert die IOM die umfassende medizinische Versorgung von weltweit etwa 20 Millionen Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden. Die Ausschreibung der IOM sieht im Rahmen des auf 5 Jahre angelegten Global Plan to End TB 2016-2020 den Einsatz von QFT-Plus in 16 Ländern in Afrika, in Asien und im Nahen Osten vor, in denen die öffentliche Gesundheit durch TB beeinträchtigt wird.

QIAGEN kämpft gemeinsam mit Regierungen und internationalen Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und Partnern aus der Wirtschaft gegen die weltweite TB-Epidemie. Immer mehr Experten weltweit erkennen an, dass für eine effektive TB-Kontrolle präzise, laborgestützte Screenings auf latente TB-Infektionen notwendig sind, die sich zu aktiver, ansteckender Tuberkulose entwickeln können. Im Jahr 2018 haben die World Health Organization (WHO) und die U.S. Centers for Disease Control (CDC) bereits Interferon-Gamma Release Assays (IGRAs) wie QIAGENs QFT-Plus in der vierten Generation und QuantiFERON-TB Gold (QFT) in der dritten Generation für Screenings auf latente TB anerkannt. Die International Panel Physicians Association (IPPA) hat sich zudem explizit für QFT-Plus ausgesprochen.

