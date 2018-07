Bielefeld (ots) - Leichter essen, mehr bewegen, weniger Alkohol und rauchen schon gar nicht. So einfach ist das gesündere Leben! Ja, Besserwisserei fällt leicht bei dem Thema. Man möge dazu nur einmal seinen leicht übergewichtigen (?) Hausarzt befragen, der nach der gepflegten Haxe und dem Sahneeis gerade die Zigarette ausgedrückt und mit einem Schlückchen Bier oder Wein nachgespült hat. Was besser wäre, weiß jeder - sogar der innere Schweinehund. Doch wie kann die Vernunft obsiegen, wenn's einem doch eigentlich sauwohl geht auf dem Sofa? Belohnung heißt das Zauberwort. Manchmal gibt's die sogar umgehend. Wer zum Beispiel zur Arbeit radelt, spart im Monat schnell einen Hunderter an Spritgeld. Oho! Die wahre Belohnung allerdings gibt's nur mit Konsequenz und Geduld. Wenn nämlich die Treppe dank Liftverzicht kein Schnauffaktor mehr ist, Walken den Kopf befreit von stressigen Gedanken, der Blick in die Natur den auf Bildschirme aller Art ersetzt, dann hat sich auch der Jieper nach den Leckerlis aus der Chipstüte erledigt. Wie gesagt, ganz einfach. Nur wollen muss man. Also: Freiwillige vor.



