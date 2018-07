(In der Überschrift wurde ein Redigierrest entfernt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea Group von 37 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der im zweiten Quartal erzielte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe positiv überrascht, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei das vor allem einem Sondererlös zu verdanken gewesen./he

ISIN DE0006602006

AXC0222 2018-07-30/23:32