Freiburg (ots) - Wenn es darum geht, Hilfsgelder einzufordern, ist der Deutsche Bauernverband immer schnell zur Stelle - ganz gleich, ob es um späten Frost, Hitze oder niedrige Milchpreise geht. Beim Umbau des Agrarsystems dagegen bremst er nach Kräften. So besteht er beispielsweise darauf, dass die EU weiter Milliarden für Direktbeihilfen ausschüttet. Ob damit ein Hektar Ackerfläche nachhaltig bewirtschaftet wird oder nicht, interessiert den Verband nicht. In Brandenburg zum Beispiel, das derzeit extrem von Trockenheit gebeutelt wird, lassen sich die Folgen dieser Kurzsichtigkeit beobachten. Für hohe Erträge wurden Böden lange intensiv bewirtschaftet. Die Bodenqualität hat darunter (...) gelitten und ist somit schutzlos der Witterung ausgesetzt, weil versandete Böden wenig Wasser halten. http://mehr.bz/khs174k



