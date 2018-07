von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Die Zeit drängt, die Spielräume sind eng. Bis Ende des Geschäftsjahres im September will thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff die Auslagerung der Stahlsparte in das Joint Venture mit der Europa-Tochter des indischen Stahlkonzerns Tata in trockene Tücher bringen. Es bleibt schwierig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...