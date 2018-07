Düsseldorf (ots) - Trotz der Hitzerekorde in diesem Sommer kommen auf Deutschland nach Angaben der Wasserwirtschaft keine Engpässe bei der Wasserversorgung zu. "Wegen der regenreichen Winter- und Frühjahrsmonate liegen die Grundwasserstände zumeist auf einem guten Niveau, auch die Trinkwasser-Talsperren sind gut gefüllt", sagte Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Es gibt daher keine Wassermangel-Situation in Deutschland", sagte Weyand. "Niemand muss auf eine kühlende Dusche oder ein kühlendes Bad verzichten", sagte Weyand. Vereinzelt könne es allerdings vorkommen, dass die örtliche Kapazität der Trinkwasseraufbereitungsanlagen oder des Wasser-Leitungsnetzes nicht immer vollständig für die stark angestiegene Wassernachfrage ausreiche. Erforderlich seien "neue Konzepte zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen". Vorbild könnten etwa israelische Bewässerungsstrategien sein, wo durch Tröpfchenbewässerungssysteme nur geringe Wassermengen verdunsten.



