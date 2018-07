Die wirklich besten Aktien findest du nicht immer dort, wo man zuerst danach suchen würde. Technologischer Fortschritt ist mittlerweile Teil zahlreicher Produkte in der gesamten Wirtschaft, weshalb so manche Wertpapiere durch Innovationen von dieser Entwicklung profitieren und sie in vielerlei Hinsicht für einen Kauf interessant mach...

Glasarchitektur scheint zunächst nicht gerade besonders attraktiv zu sein, wenn man diesen Sektor aus technologischer Sicht betrachtet. Allerdings profitiert Apogee Enterprises (WKN:867209) von der hohen Nachfrage bezüglich Luxusgebäuden und hat deshalb in letzter Zeit seine Verkäufe ordentlich gesteige...

Bauherren wünschen sich die neuesten Technologien in ihren Häusern, wobei Apogee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...