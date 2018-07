Am 1. Dezember 2018 übernimmt Jimmy Mariéthoz die Nach-folge von Georg Bregy als Geschäftsführer/Direktor beim Schweizer Obstverband in Zug. Als neuer Geschäftsführer will Jimmy Mariéthoz das Image und die vielseitigen Dienstleistungen des Schweizer Obstverbandes weiter ausbauen. Jimmy Mariéthoz wird neuer Direktor des Schweizer Obstverbands. Foto...

