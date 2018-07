"Wahnsinn wie die wachsen… Gestern nach dem Wochenende trauten wir unseren Augen kaum, lauter kleine Pilze sprießen wie wild", so steht es im Blog über das Schulprojekt Pilzbox auf der Seite www.gesunde-pilze.de. In allen Grundschulklassen, in denen die Pilzbox steht, ist das Staunen groß. Die Pilzbox des Bundes deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...