Cleveland (ots/PRNewswire) - MIM Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Strahlentherapie-Software, gab heute seine Absicht bekannt, mit Radialogica zusammenzuarbeiten, um einen integrierten, fortschrittlichen Monte-Carlo-Dosisberechnungsalgorithmus für adaptive Therapiebeurteilung und Qualitätssicherung zu entwickeln. MIM Software präsentiert seine neuesten Lösungen auf der Jahrestagung der American Association of Physicists in Medicine (AAPM) 2018 in Nashville.



Die Monte-Carlo-Simulation gilt als Goldstandard in der Dosisberechnung. MIM Software wird seine bestehende Datenmanagement- und Automatisierungsplattform nutzen, um diese Technologie bereitzustellen. "Wir freuen uns, mit MIM Software zusammenzuarbeiten, um die Genauigkeit der Monte-Carlo-Methode für die adaptive Beurteilung einzusetzen", sagte Andrew Cowen, CEO von Radialogica.



"Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, erstklassige Automatisierung mit erstklassiger Dosisberechnung auf einer herstellerneutralen Plattform zu kombinieren", sagt Andrew Nelson, CEO von MIM Software. "Dadurch können wir das Angebot unserer einzigartigen und wirkungsvollen Softwarelösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung erweitern."



In Kombination mit den branchenführenden Bildgebungs- und Registrierungsmethoden von MIM Software wird der Einsatz eines fortschrittlichen Monte-Carlo-Dosisberechnungsalgorithmus einen Sprung nach vorn im Bereich der Automatisierung der adaptiven Beurteilung während der Therapie ermöglichen. Gleichzeitig bietet der Algorithmus die Möglichkeit einer 3D-Dosisprüfung unter Verwendung unabhängig verifizierter Strahlmodelle. "Wir glauben, dass unser fortschrittlicher SciMoCa-Dosisberechnungsalgorithmus eine entscheidende Möglichkeit bietet, um die Qualität und Sicherheit für Patienten, die sich einer Strahlentherapie unterziehen, zu verbessern", sagte Dr. Markus Alber von Scientific RT.



Informationen zu Radialogica



Radialogica, ein privates Unternehmen mit Sitz in St. Louis, ist ein im Gesundheitswesen tätiges IT-Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Softwarelösungen im Bereich der Radioonkologie spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Tools und robuste Analytik, um die Versorgungsqualität von Krebspatienten zu erhöhen. Radialogica arbeitet mit Scientific RT zusammen, um den SciMoCa-Dosisberechnungsalgorithmus bereitzustellen. Die Unternehmensstrategie, die Kompetenzen und die Ressourcen von Radialogica beruhen auf einem starken Engagement für Qualität und Nutzen in der Onkologie. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die durch Krebsbehandlung verursachte physische und finanzielle Belastung zu minimieren und möglichst vielen Patienten das Überleben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.radialogica.com.



Informationen zu Scientific RT



Scientific RT, ein privates Unternehmen mit Sitz in München, ist ein auf medizinische Physik in der Strahlentherapie spezialisiertes Beratungs- und IT-Unternehmen. Die Mission des Unternehmens ist die Entwicklung von branchenweit besten Algorithmen zur Berechnung und Optimierung der Strahlendosis in Zusammenarbeit mit klinischen Kunden, akademischen Forschungspartnern und gewerblichen Partnern. Das Unternehmen hat nahezu alle wichtigen Akteure im Bereich der Strahlentherapie erfolgreich beraten. Weitere Informationen finden Sie unter www.scientific-rt.com.



Informationen zu MIM Software Inc.



MIM Software Inc. ist bestrebt, die Patientenversorgung durch kundenorientierte und innovative Bildgebungslösungen in den Bereichen Radioonkologie, Radiologie, Nuklearmedizin, Neuroimaging und kardiale Bildgebung zu verbessern. Mit seinem Hauptsitz in Cleveland, OH, ist MIM Software ein privat geführtes Unternehmen mit Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mimsoftware.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709760/MIM_Software_Logo.jpg



