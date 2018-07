Bielefeld (ots) - Der Stadtwerkeverbund Trianel hat seine Pläne zur Errichtung von zwei Pumpspeicherkraftwerken in Ostwestfalen-Lippe und Thüringen aufgegeben. Das bestätigte das Unternehmen dem Westfalen-Blatt (Dienstagsausgabe). Grund seien fehlende wirtschaftliche Perspektiven.



Allein im Kreis Höxter wollte das Unternehmen mindestens 500 Millionen Euro in ein Pumspeicherkraftwerk investieren, das bei einer Leistung von 390 Megawatt 600.000 Haushalte sechs Stunden am Tag mit Strom hätte versorgen können. Trianel habe sich mit den Projektpartnern Höxter und Beverungen »nach gründlicher Abwägung und Überprüfung aller Optionen« entschieden, die Planungen zu beenden. Das gleiche gelte für das geplante Wasserspeicherkraftwerk in Thüringen. Trianel und die verbundenen Stadtwerke wollen sich nun stärker auf den deutschlandweiten Ausbau der erneuerbaren Energien sowie auf die Chancen der Digitalisierung konzentrieren.



