Angesichts wochenlanger Dürre plädiert die FDP für eine steuerliche Begünstigung von Notfalltöpfen der Bauern. Deren Eigenvorsorge für Krisen wie die aktuelle Trockenphase müsse deutlich gestärkt werden, forderte der landwirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Gero Hocker. "Die Risikoausgleichsrücklagen von Landwirten müssen in Zukunft steuerfrei gebildet werden können", und zwar in Höhe des Durchschnittsgewinns der vergangenen vier Wirtschaftsjahre, schreibt Hocker in einem Positionspapier.

"Die Bundesregierung darf die Bauern angesichts der extremen Dürre nicht alleine lassen", verlangte Hocker. "Es braucht konkrete Maßnahmen: Mehr ökologische Vorrangflächen sollten freigegeben, Notstandgebiete ausgerufen werden." Auf ökologischen Vorrangflächen wirtschaften die Bauern besonders umweltfreundlich. Notstandsgebiete müssten dort erklärt werden, wo Ertragseinbußen sich flächendeckend oberhalb von 30 Prozent bewegen, forderte Hocker. Zudem solle sich die Bundesregierung fu?r eine vorgezogene Auszahlung der Betriebsprämie auf EU-Ebene stark machen.

Im Idealfall werde schon beim Treffen von Experten des Bundesagrarministeriums und der Länder an diesem Dienstag ein Paket geschnürt, sagte Hocke. Spätestens bis Ende August müsse es aber dazu kommen. Bei dem Treffen am Dienstag geht es um eine Bestandsaufnahme. Der Bund will erst über mögliche eigene Hilfen entscheiden, wenn Ende August die Abschlussbilanz der Ernte vorliegt./hrz/DP/zb

