"Die Welt" zu Rassismus/Deutschland:

"Wie rassistisch sind die Deutschen? Wie schön wäre doch die Welt, allen Menschen wäre die Herkunft, der Name, die Muttersprache, die Hautfarbe der Nachbarn, Sportsfreunde und Kollegen schnurzegal! Aber so funktioniert die Welt nicht. Menschen sortieren seit Anbeginn der Zeiten in Wir und Ihr, Freund und Feind, Schwarz und Weiß, Herr und Knecht. Idioten gibt es ohnehin überall. Wenn sie nicht nationale Werte hochhalten, dann gehen sie eben auf Dicke, Rothaarige oder Stotterer los. Doch niemals hätte ich den Fehlschluss gezogen, die europäische Zivilgesellschaft, die meine Bürgerrechte und meine Unversehrtheit garantiert, in Bausch und Bogen als rassistisch abzuurteilen. Deutschland, so meine Beobachtung, ist heute in dieser Rangliste auch nicht übler als andere Wohngebiete. Wer aber dauernd die Rassismuskeule schwingt und dann noch bedenklich nationalistische Gesellschaftsordnungen wie etwa die türkische pauschal verherrlicht - ist selbst rassistisch."/be/DP/he

