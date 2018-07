"Märkische Oderzeitung' zu Carpooling in Hannover:

"Die Zukunft liegt im autonomen Fahren. Es ist daher gut möglich, dass Sammeltaxis bald nicht mehr von einem Menschen gefahren werden, sondern von einer Maschine. Digitale Sammeltaxis sind VW, Daimler und Co. willkommene Spielwiesen. Deshalb ist essentiell, dass der Gesetzgeber reguliert und sicherstellt, dass die Unternehmen nicht ausschließlich die lukrativen Strecken abgreifen, sondern auch die Dörfer abdecken. Andernfalls tritt das ein, was viele Verkehrsexperten befürchten: Statt weniger Autos fahren immer mehr in den Städten und verstopfen die Straßen."/be/DP/he

AXC0020 2018-07-31/05:35