Der "Münchner Merkur" zu Migration/Spanien:

"In Zeiten der Migrationskrise sind Gesten der Humanität riskant. Denn sie werden von der Schleuser-Industrie blitzschnell beantwortet: Seit Italiens Rechtspopulisten ihre Seehäfen geschlossen haben und die sozialistische Minderheitsregierung Spaniens sich ersatzweise zur Aufnahme geretteter "Boatpeople" bereit erklärt hat, verdienen Schlepper viel Geld, indem sie Flüchtlinge an die Küsten Andalusiens schaffen. Die brutale Entschlossenheit, mit der Italien sein Immigrations-Problem nach Spanien exportiert hat, klingt wie römisches Hohngelächter auf Merkels Appell, keine einseitigen nationalen Maßnahmen zu Lasten Dritter zu ergreifen. So bedenkenswert die Idee ist, in Spanien Aufnahmezentren für Flüchtlinge einzurichten, um sie von dort aus zu verteilen oder nach Afrika zurückzuschicken: Die Frage ist, ob Spanien auf Dauer bereit ist, sich im bösen europäischen Migrationsspiel den schwarzen Peter zustecken zu lassen."/be/DP/she

