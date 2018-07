Seit unserem letzten Trading-Tipp bzgl. der Deutschen Post AG Aktie, hat der Markt die Tendenz von Short in Long gewechselt. Nach einer mehrwöchigen Range-Phase um den Preis von etwa 28 Euro herum, hat sich der Kurs nun in Long-Richtung gearbeitet. Mittels dieses Aufwärtstrends wurde bereits ein absolutes Hoch bei ca. 30,15 Euro erreicht. Von dort aus setzte am vergangenen Freitag nun erst einmal eine Korrektur ein und am Ende des Handelstages schloss ...

