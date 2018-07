Start-ups wie Freighthub wollen die Logistikbranche von Faxgeräten weglocken und endlich digitalisieren. Doch daran arbeiten auch große Spieler wie Kühne und Nagel oder DHL.

Als nächstes geht es nach Hong Kong. Ferry Heilemann lächelt, wenn er das erzählt. Mit der Expansion seines Unternehmen Freighthub ist er so einen großen Schritt weitergekommen. Hong Kong ist bereits der dritte Standort, den das Start-up eröffnet, nach Hamburg und Berlin. Er ist der erste im Ausland - und damit vielleicht der wichtigste.

Seit etwa zwei Jahren bauen Ferry Heilemann und sein Bruder Fabian an Freighthub, "einer volldigitalen Spedition". Die Brüder sind bekannt in der Start-up-Szene. 2009 gründeten die Heilemanns DailyDeal, eine deutsche Variante des US-Rabattportals Groupon. Keine drei Jahre später verkauften die beiden das Unternehmen an Google - für 114 Millionen Dollar.

"Die nächste Firma, sollte eine nachhaltigeres Geschäftsmodell haben in einem großen Markt in dem man jahrzehntelang arbeiten kann", sagt Ferry Heilemann. Die Brüder sahen sich um, analysierten Märkte und ihre eigenen Verbindungen. Sie entschieden sich für die Logistik, mit der sicheren Erkenntnis: Sie hat es nötig.

Die Logistik gilt als eine der am wenigsten digitale Branchen. Das verwundert, schließlich beschäftigt sich die Branche pausenlos damit, wie man etwas am einfachsten und am schnellsten vermitteln kann. Doch an den Grenzposten und Flughäfen braucht man auch heute noch Faxgeräte und Papier. Auch in der Unternehmens-IT sieht es selten modern aus. Die Systeme sind mit den Unternehmen gewachsen, häufig unkoordiniert und das seit Jahren.

Das Potenzial, diese Systeme zu digitalisieren, gilt als gewaltig. Investoren wittern gute Geschäfte. Fast elf Milliarden Dollar Venture-Kapital flossen seit 2006 in Transportportale und Frachtbörsen, ermittelte die Unternehmensberatung Oliver Wyman. Erst vor wenigen Wochen verkündete der Risikokapitalgeber Target, 100 Millionen Dollar in Mobilitäts-Start-ups in Deutschland und Israel investieren zu wollen.

Nicht nur die Heilemanns haben die Digitalisierung von Transportabwicklung als Zukunftsfeld entdeckt. Auch die Brüder Samwer (Rocket Internet) haben in das französische Pendant Convargo investiert. In Israel wächst Freightos, in den USA Flexport. Sie alle treten an, um den etablierten Großlogistikern wie Kühne und DHL mit einfacheren und transparenteren Serviceangeboten das Geschäft abzujagen. Doch die Platzhirsche der Branche haben mittlerweile selbst erkannt, dass sie etwas tun müssen - und stecken Millionen in den Ausbau ihrer Infrastrukturen.

Wer kommt zuerst ans Ziel?

Das Wettrennen um die Digitalisierung der Logistik hat begonnen. Wer kommt zuerst ans Ziel?

Heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...