Silicon Motion Technology (ISIN: US82706C1080, NYSE: SIMO) zahlt eine Quartaldividende in Höhe von 0,30 US-Dollar aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar Dividende bezahlt. Ausgeschüttet wird die Dividende am 22. August 2018 (Record date: 9. August 2018). Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 52,78 US-Dollar (Stand: 30. Juli 2018) bei 2,27 Prozent. In Deutschland sind die Aktien als ...

