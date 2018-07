Bislang werden die E-Autos von Tesla in Kalifornien gebaut. Vor Kurzem schloss Musk aber einen Vertrag für eine Fabrik in China. Nun soll es sogar Gespräche mit zwei Bundesländern über ein deutsches Werk geben.

Der US-Elektroautobauer Tesla führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über den Bau einer großen Fabrik in Europa. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley habe in Deutschland Gespräche mit zwei Bundesländern über eine so genannte Giga-Factory zum Bau von Elektroautos und Batterien unter einem Dach geführt, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Die Gespräche befänden sich noch in einem frühen Stadium, ein Abschluss sei nicht sicher. Auch über einen möglichen Standort in den Niederlanden seien Gespräche geführt worden, zitierte das Blatt einen Regierungsbeamten. Es sei allerdings unklar, ob diese Option weiter verfolgt werde. Tesla äußerte sich nicht.

Das US-Unternehmen hatte erst vor Kurzem den Bau einer Fabrik in China angekündigt. Tesla wird seine erste Fabrik außerhalb der USA in Shanghai bauen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde vor drei ...

