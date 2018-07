Fresenius Medical Care ist weiter auf Wachstumskurs und bestätigt Ausblick für 2018 DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis Fresenius Medical Care ist weiter auf Wachstumskurs und bestätigt Ausblick für 2018 31.07.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Organisches Wachstum in allen Regionen, weiterhin starke Entwicklung des Produktgeschäfts in Nordamerika - Verbesserung der zugrundeliegenden Marge im Versorgungsmanagement - Umsatz und Konzernergebnis anhaltend durch Währungseffekte beeinflusst - Kalzimimetika in der Umstellungsphase - Verkauf von Sound Inpatient Physicians erfolgreich abgeschlossen - Abschluss der Übernahme von NxStage im zweiten Halbjahr 2018 erwartet Kennzahlen (nach IFRS) [1] in Mio. EUR Q2 Q2 Wach- Wac- H1 H1 Wach- Wac- 2018 2017 s-tu- hs-- 2018 2017 s-tu- hs-- m tum m tum wb wb Umsatz Umsatz (vergl. 4.214 4.471 (6 2 % 8.189 9.019 (9 0 % Basis)1 Umsatz 4.214 4.340 %) 5 % 8.189 8.749 %) 3 % (bereinigt)1 4.214 4.342 (3 5 % 8.189 8.651 (6 4 % %) %) (3 (5 %) %) Operatives Ergebnis 1.401 583 140 162 1.898 1.235 54 % 68 (EBIT) EBIT (vergl. 568 583 % (3 % 4 1.078 1.235 (13 % Basis)1 EBIT 568 591 %) % 2 1.078 1.144 %) (5 (bereinigt)1 (4 % (6 %) %) %) 3 % Konzernergebnis[1][2] 994 269 270 303 1.273 577 121 141 Konzernergebnis 308 269 % 15 % 599 577 % 4 % (vergl. Basis)1,2 273 274 % 0 22 517 523 % (1 13 Konzernergebnis % % 6 %) % 7 (bereinigt)1,2 1. % % footnote_2 Gewinn je Aktie (EUR) 3,24 0,88 270 303 4,15 1,88 121 141 Gewinn je Aktie 1,00 0,88 % 15 % 1,96 1,88 % 4 % (vergl. Basis)1 0,89 0,89 % 0 22 1,69 1,71 % (1 13 Gewinn je Aktie % % 6 %) % 7 (bereinigt)1 % % wb = währungsbereinigt Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Unser operatives Geschäft hat sich auch im zweiten Quartal wieder gut entwickelt. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung unseres Gewinns um währungsbereinigt 22 %, sogar ohne Berücksichtigung des positiven Einmaleffekts aus dem erfolgreichen Verkauf von Sound Inpatient Physicians. Besonders stark gezeigt hat sich unser Produktgeschäft und auch unser Dienstleistungsgeschäft wächst kontinuierlich weiter. Auf Basis dieser positiven Entwicklung erwarten wir eine Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte." Starkes Wachstum im Produktgeschäft Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahresquartal währungsbereinigt um 2 % auf 4.214 Mio EUR. Wechselkurseffekte wirkten sich auch im zweiten Quartal 2018 stark aus (-6 % zu Ist-Kursen). Bereinigt um den Effekt aus der Einführung von IFRS 15 lag der Umsatzzuwachs im zweiten Quartal 2018 währungsbereinigt bei 5 %. Der Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen wuchs währungsbereinigt um 1 % auf 3.385 Mio EUR, hauptsächlich aufgrund von organischem Behandlungswachstum und Akquisitionen. Die Einführung von IFRS 15 wirkte dem teilweise entgegen. Bereinigt um den Effekt aus der Einführung von IFRS 15 stieg das Geschäft mit Gesundheitsdienstleistungen währungsbereinigt um 4 %. Der Umsatz im Produktgeschäft steigerte sich währungsbereinigt um 6 % auf 829 Mio EUR, hauptsächlich aufgrund von höheren Umsätzen mit Produkten für die Hämodialyse und Dialysemedikamenten. Das organische Umsatzwachstum betrug 3 % bei Gesundheitsdienstleistungen und 6 % im Produktgeschäft. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 3 %, hauptsächlich aufgrund von organischem Behandlungswachstum. Im ersten Halbjahr 2018 lag der Umsatz mit 8.189 Mio EUR währungsbereinigt auf Vorjahresniveau (-9 % zu Ist-Kursen). Bereinigt um den Effekt aus der Einführung von IFRS 15 legte der Umsatz währungsbereinigt um 3 % zu. Der Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen verringerte sich aufgrund eines starken Vorjahreshalbjahres, der Einführung von IFRS 15 und der Vergütungsnachzahlung für Behandlungen von US-Kriegsveteranen (KV-Einigung) währungsbereinigt um 1 % (-11 % zu Ist-Kursen). Der Umsatz im Produktgeschäft wuchs im ersten Halbjahr 2018 währungsbereinigt um 6 % (unverändert zu Ist-Kursen). Maßgeblicher Beitrag durch Veräußerungen im Versorgungsmanagement Das operative Ergebnis (EBIT) betrug im zweiten Quartal 2018 1.401 Mio EUR, dies entspricht einer währungsbereinigten Steigerung von 162 % (+140 % zu Ist-Kursen). Der größte Beitrag kam aus Veräußerungen im Versorgungsmanagement in Höhe von 833 Mio EUR. Dieser beinhaltet mit der Veräußerung in Zusammenhang stehende positive Währungseffekte. Bereinigt um diesen Beitrag und die KV-Einigung wuchs das operative Ergebnis währungsbereinigt um 2 % (-4 % zu Ist-Kursen). Das entspricht einer EBIT-Marge von 13,5 %. Im ersten Halbjahr 2018 wuchs das operative Ergebnis währungsbereinigt um 68 % (+54 % zu Ist-Kursen) auf 1.898 Mio EUR. Bereinigt um die oben beschriebenen Effekte wuchs das operative Ergebnis währungsbereinigt um 3 % (-6 % zu Ist-Kursen). Das entspricht einer operativen Marge von 13,2 %. Das Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt, zeigte im zweiten Quartal einen besonders starken Anstieg auf 994 Mio EUR (+270 % zu Ist-Kursen). Hierzu trugen maßgeblich die Veräußerungen im Versorgungsmanagement bei. Bereinigt um diesen Einmaleffekt wuchs das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfallende Konzernergebnis währungsbereinigt um 22 % (+15 % zu Ist-Kursen). Zusätzlich bereinigt um die KV-Einigung und die US-Steuerreform wuchs das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfallende Konzernergebnis währungsbereinigt um 6 % auf 273 Mio EUR (unverändert zu Ist-Kursen). Basierend auf einer durchschnittlich gewichteten Anzahl ausstehender Aktien von 306,4 Millionen lag der Gewinn je Aktie (EPS) bei 3,24 EUR (+270 % zu Ist-Kursen). Auf Vergleichsbasis erhöhte sich der Gewinn je Aktie währungsbereinigt um 22 % (+15 % zu Ist-Kursen) auf 1,00 EUR. Auf bereinigter Basis erhöhte sich der Gewinn je Aktie währungsbereinigt um 6 % (unverändert zu Ist-Kursen) auf 0,89 EUR. Im ersten Halbjahr 2018 erhöhte sich das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfallende Konzernergebnis währungsbereinigt um 141 % (+121 % zu Ist-Kursen) auf 1.273 Mio EUR. Der Hauptgrund hierfür waren die Veräußerungen im Versorgungsmanagement. Bereinigt um diesen Effekt wuchs das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfallende Konzernergebnis währungsbereinigt um 13 % (+4 % zu Ist-Kursen) auf 599 Mio EUR. Zusätzlich bereinigt um die KV-Einigung und die US-Steuerreform wuchs das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfallende Konzernergebnis währungsbereinigt um 7 % (-1 % zu Ist-Kursen) auf 517 Mio EUR. Organisches Wachstum in allen Segmenten In Nordamerika lag der Umsatz, der einen Anteil von 71 % am Gesamtumsatz ausmacht, im zweiten Quartal 2018 währungsbereinigt auf dem Niveau des Vorjahres (-8 % zu Ist-Kursen) bei 2.971 Mio EUR. Bereinigt um den Effekt aus der Einführung von IFRS 15 wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 5 %. Organisch wuchs der Umsatz um 3 %. Der Umsatz im Dialysedienstleistungsgeschäft wuchs währungsbereinigt um 4 % (-4 % zu Ist-Kursen) auf 2.232 Mio EUR. Hauptgründe für das währungsbereinigte Wachstum waren eine höhere durchschnittliche Vergütung je Behandlung, das organische Behandlungswachstum sowie Akquisitionen. Gegenläufig wirkten Effekte aus der Einführung von IFRS 15 und der KV-Einigung. Bereinigt um den Effekt aus der Einführung von IFRS 15 wuchs der Umsatz im Dialysedienstleistungsgeschäft währungsbereinigt um 7 %. Der Umsatz je Behandlung wuchs um 4 %, die Anzahl der Behandlungen um 2 %. Akquisitionen trugen 1 % zum Wachstum bei. Der Umsatz im Bereich Versorgungsmanagement verringerte sich währungsbereinigt um 18 % (-24 % zu Ist-Kursen). Gründe hierfür sind der Kalzimimetika-Wechsel vom Apotheken- in das Dialysedienstleistungsgeschäft und die Einführung von IFRS 15. Gegenläufig wirkte die verbesserte Entwicklung in einigen Dienstleistungsgeschäften vor deren Veräußerung. Bereinigt um den Effekt aus der Einführung von IFRS 15 reduzierte sich der Umsatz währungsbereinigt um 10 %. In den USA stieg die durchschnittliche Vergütung pro Behandlung bereinigt um die Einführung von IFRS 15 und den Effekt der KV-Einigung um 13 US-Dollar von 341 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 354 US-Dollar. Der hauptsächliche Grund hierfür war der Kalzimimetika-Wechsel ins Dialysedienstleistungsgeschäft, der sich noch in der Umsetzung befindet. Diese Steigerung wurde teilweise ausgeglichen durch einen bereits erwarteten niedrigeren Umsatz mit privat versicherten Patienten und durch implizite Preiszugeständnisse (IFRS 15). Die Behandlungskosten in den USA erhöhten sich bereinigt um die Einführung von IFRS 15 um 14 US-Dollar von 272 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 286 US-Dollar. Der hauptsächliche Grund hierfür war der Kalzimimetika-Wechsel ins Dialysedienstleistungsgeschäft und höhere Liegenschafts- und Gebäudekosten. Geringere Kosten für medizinische Verbrauchsmaterialien glichen diese Effekte teilweise aus. Der Umsatz im Produktgeschäft stieg währungsbereinigt stark um 10 % auf 210 Mio EUR, hauptsächlich aufgrund von höheren Umsätzen mit Dialysemedikamenten, Dialysegeräten und Konzentraten für die Hämodialyse. Geringere externe Umsätze mit Produkten für die Peritonealdialyse wirkten gegenläufig. Das operative Ergebnis (EBIT) in Nordamerika wuchs währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahresquartal um 200 % (+174 % zu Ist-Kursen) auf 1.286 Mio EUR. Der Hauptgrund hierfür waren die Veräußerungen im Versorgungsmanagement. Bereinigt um diesen Effekt und die KV-Einigung betrug das operative Ergebnis 453 Mio EUR nach 471 Mio EUR im Vorjahresquartal. Die bereinigte operative Marge betrug unverändert 15,2 %. Im ersten Halbjahr 2018 verringerte sich der Umsatz in Nordamerika währungsbereinigt um 3 % (-13 % zu Ist-Kursen) auf 5.746 Mio EUR. Bereinigt um die Einführung von IFRS 15 (270 Mio EUR) wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 1 % (-9 % zu Ist-Kursen). Insbesondere durch den stark positiven Beitrag aus Veräußerungen im Bereich Versorgungsmanagement wuchs das operative Ergebnis um währungsbereinigt 83 % (+66 % zu Ist-Kursen) auf 1.648 Mio EUR im ersten Halbjahr 2018. Fresenius Medical Care behandelt in Nordamerika 199.527 Patienten in 2.439 Kliniken (Stand Ende Juni 2018). Dies entspricht einem Anstieg der Anzahl an Patienten um 3 % und einem Anstieg der Anzahl an Kliniken um 4 %. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 3 %. In der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) steigerte Fresenius Medical Care den Umsatz im zweiten Quartal 2018 währungsbereinigt um 5 % (+2 % zu Ist-Kursen) auf 652 Mio EUR. Dies ist hauptsächlich auf das Wachstum des Umsatzes mit Gesundheitsdienstleistungen (+5 % währungsbereinigt) und Produkten (+ 4 % währungsbereinigt) zurückzuführen. Das Wachstum bei Gesundheitsdienstleistungen ist hauptsächlich begründet durch organisches Behandlungswachstum und Akquisitionen. Der Umsatz im Geschäft mit Dialyseprodukten stieg währungsbereinigt um 5 % (+2 % zu Ist-Kursen) auf 319 Mio EUR. Dies ist auf gestiegene Absätze von Dialysatoren, Dialysegeräten, Blutschlauch-Systemen, Produkten für die Akutdialyse und Dialysemedikamenten zurückzuführen. Der Umsatz mit nichtdialysebezogenen Produkten verringerte sich währungsbereinigt um 8 % (-8% zu Ist-Kursen) auf 18 Mio EUR, hauptsächlich aufgrund leicht geringerer Absatzmengen. Das operative Ergebnis lag im zweiten Quartal 2018 bei 105 Mio EUR. Die operative Marge sank von 17,6 % im Vorjahresquartal auf 16,1 %. Dies resultierte hauptsächlich aus einem niedrigeren Ergebnis assoziierter Unternehmen, höheren Personalkosten in einigen Ländern und höheren Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen. Im ersten Halbjahr 2018 wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 5 % (+3 % zu Ist-Kursen) auf 1.288 Mio EUR. Das operative Ergebnis verringerte sich währungsbereinigt um 5 % (-6 % zu Ist-Kursen) auf 214 Mio EUR. Fresenius Medical Care behandelte mit Stand Ende Juni 2018 in der Region EMEA 63.589 Patienten (+4 %) in 758 Kliniken (+4 %). Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 4 %. In der Region Asien-Pazifik erhöhte sich der Umsatz im zweiten Quartal 2018 um währungsbereinigt 7 % (+1 % zu Ist-Kursen) auf 422 Mio EUR. Der Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen betrug 191 Mio EUR. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem währungsbereinigten Wachstum von 7 % (unverändert zu Ist-Kursen). Der Umsatz im Versorgungsmanagement trug 49 Mio EUR (+32 % währungsbereinigt, +24 % zu Ist-Kursen) zum Geschäft mit Gesundheitsdienstleistungen bei, hauptsächlich aufgrund von Akquisitionen und organischem Wachstum. Das Produktgeschäft entwickelte sich erneut positiv mit einem Umsatzanstieg um währungsbereinigt 6 % (+2 % zu Ist-Kursen) auf 231 Mio EUR. Dies ist auf einen gestiegenen Absatz von Hämodialyse-Produkten zurückzuführen. Teilweise wurde dieser Effekt durch einen geringeren Umsatz mit Produkten für die Akutdialyse ausgeglichen. Das operative Ergebnis betrug unverändert 78 Mio EUR. Die EBIT-Marge verringerte sich im ersten Quartal 2018 auf 18,4 %. Gründe hierfür waren ungünstige Währungseffekte und Kosten im Zusammenhang mit Geschäftswachstum, hauptsächlich in China. Im ersten Halbjahr 2018 wuchs der Umsatz in der Region Asien-Pazifik währungsbereinigt um 10 % auf 814 Mio EUR. Das operative Ergebnis sank währungsbereinigt um 1 % (-5 % zu Ist-Kursen) auf 152 Mio EUR. Fresenius Medical Care behandelt in der Region Asien-Pazifik 30.578 Patienten in 385 Kliniken (Stand Ende Juni 2018). Dies einspricht einem Anstieg der Patienten-Anzahl um 2 %. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 2 %. In Lateinamerika wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 11 % (-10 % zu Ist-Kursen) auf 164 Mio EUR. Das Geschäft in der Region profitierte im zweiten Quartal von starkem Wachstum des Geschäfts mit Gesundheitsdienstleistungen (+15 % währungsbereinigt). Gründe hierfür waren höhere Umsätze je Behandlung, Akquisitionen und organisches Behandlungswachstum. Der Umsatz im Produktgeschäft erhöhte sich währungsbereinigt um 2 % auf 46 Mio EUR, hauptsächlich aufgrund von gestiegenen Absätzen von Dialysegeräten und Produkten für die Peritonealdialyse. Diese Effekte wurden teilweise ausgeglichen durch einen geringeren Umsatz mit Dialysatoren. Das operative Ergebnis lag mit 11 Mio EUR auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Die operative Marge lag unverändert bei 6,8 %. Im ersten Halbjahr 2018 wuchs der Umsatz in Lateinamerika währungsbereinigt um 14 % (-7 % zu Ist-Kursen) auf 334 Mio EUR. Das operative Ergebnis lag bei 25 Mio EUR. Dies entspricht einem währungsbereinigten Wachstum von 5 % (-6 % zu Ist-Kursen). Fresenius Medical Care behandelt in der Region Lateinamerika 31.494 Patienten in 233 Kliniken (Stand Ende Juni 2018). Dies einspricht einem Anstieg der Patientenzahl um 4 % und einem Anstieg der Kliniken-Anzahl um 1 %. Die Anzahl der Dialysebehandlungen stieg um 4 %. Die Nettozinsaufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal 2018 auf 84 Mio EUR gegenüber 95 Mio EUR im Vorjahreszeitraum. Der währungsbereinigte Rückgang um 6 % (-11 % zu Ist-Kursen) resultiert aus der Rückzahlung einer hochverzinslichen Anleihe und Vergabe von Schuldtiteln zu niedrigeren Zinsen sowie auf einem niedrigeren Verschuldungsgrad. Die Ertragssteuern beliefen sich im zweiten Quartal 2018 auf 262 Mio EUR. Dies entspricht einer effektiven Steuerquote von 19,9 % nach 30,8 % im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang erklärt sich hauptsächlich durch die Steuerreform in den USA und den Gewinn im Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement. Gute Cash-Flow-Entwicklung Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag im zweiten Quartal 2018 bei 656 Mio EUR (Vorjahresquartal Mittelzufluss in Höhe von 883 Mio EUR). Der Rückgang basiert insbesondere auf einem Anstieg der Forderungen durch das Hinzufügen von Kalzimimetika zum gebündelten Dialyse-Erstattungssatz von Medicare und negativen Währungseffekten. Die Forderungslaufzeiten haben sich gegenüber dem ersten Quartal 2018 um 3 Tage auf 82 Tage verlängert. Der Free Cash Flow betrug 429 Mio EUR im zweiten Quartal 2018 nach 690 Mio EUR im Vorjahresquartal. Das entspricht 10,2 % des Umsatzes nach 15,4 % im zweiten Quartal 2017. Veräußerung von Sound Physicians erfolgreich abgeschlossen Am 28. Juni 2018 hat Fresenius Medical Care den Verkauf von Sound Inpatient Physicians an ein Investment-Konsortium um Summit Partners abgeschlossen. Im zweiten Halbjahr 2017 betrugen der Umsatz von Sound Physicians 559 Mio EUR und das Konzernergebnis 38 Mio EUR. Für den Ausblick 2018 wurde die Basis 2017 um den entsprechenden Betrag angepasst. Abschluss der Akquisition von NxStage für zweites Halbjahr erwartet Im August 2017 hat Fresenius Medical Care eine Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von NxStage Medical im Wege einer Verschmelzung getroffen. NxStage ist ein US-amerikanischer Anbieter von Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen. Das NxStage Management und eine Mehrheit der NxStage Aktionäre befürworten die Transaktion. Deutsche Kartellbehörden haben der Verschmelzung bereits zugestimmt, die US-Fusionskontrollfreigabe nach dem US-amerikanischen Hart-Scott-Rodino Act steht noch aus. Fresenius Medical Care hat das dem Unternehmen aus dem Übernahmevertrag zustehende Recht ausgeübt, die ursprünglich bis zum 7. August laufende Abschlussfrist um 90 Tage zu verlängern. Der neue Stichtag ist der 5. November 2018. Fresenius Medical Care rechnet mit dem Abschluss der Transaktion noch in 2018. Mitarbeiter Zum 30. Juni 2018 beschäftigte Fresenius Medical Care 111.263 Mitarbeiter (ermittelt auf Vollzeitbeschäftigungsbasis) gegenüber 112.163 Mitarbeitern Ende Juni 2017. Der Rückgang ist auf die Veräußerungen im Versorgungsmanagement zurückzuführen. Ausblick 2018 Fresenius Medical Care erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum [3] von währungsbereinigt 5 % bis 7 %. Das Unternehmen erwartet einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernergebnisses auf vergleichbarer Basis [4] von 13 bis 15 % und bereinigt4, [5] von 7 bis 9%. Der Ausblick für 2018 schließt Effekte aus dem geplanten Erwerb von NxStage Medical und dem Gewinn im Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement aus. Telefonkonferenz Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 findet am heutigen Dienstag, 31. Juli 2018, um 15.30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt. Die Telefonkonferenz können Sie live auf der Website von Fresenius Medical Care verfolgen. Nach der Veranstaltung steht Ihnen die Aufzeichnung dort zur Verfügung. Eine Übersicht über die Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 finden Sie im Anhang. Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.815 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 325.188 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. Rechtliche Hinweise: Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Konzern Gewinnund Verlustrechnung in Mio Euro, mit 2. Quartal Ausnahme der Angaben zur Aktie, ungeprüft 2018 2017 Verän- Verände-rung de-ru- wechselkursbe- ng reinigt Gesundheitsdienstleis- 3.385 3.649 -7,2% 0,5% tungen Produktgeschäft 829 822 0,8% 6,1% Umsatz 4.214 4.471 -5,8% 1,6% Umsatz auf 4.214 4.340 -2,9% 4,6% vergleichbarer Basis Umsatz bereinigt 4.214 4.342 -3,0% 4,6% Umsatzkosten 2.910 2.976 -2,2% 5,8% Bruttoergebnis vom 1.304 1.495 -12,8- -6,8% Umsatz % Vertriebsund allgemeine 715 904 -20,9- -15,3% Verwaltungskosten % (Gewinn) Verlust i. (833) (4) k.A. k.A. Zshg. mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement Forschungsund 38 35 7,3% 11,0% Entwicklungsaufwendun- gen Ergebnis assoziierter (17) (23) -28,0- -27,6% Unternehmen % Operatives Ergebnis 1.401 583 140,2- 161,7% (EBIT) % Operatives Ergebnis 568 583 -2,6% 3,9% (EBIT) auf vergleichbarer Basis Operatives Ergebnis 568 591 -4,0% 2,4% (EBIT) bereinigt Nettozinsergebnis 84 95 -11,2- -5,6% % Ergebnis vor 1.317 488 169,7- 194,2% Ertragsteuern % Ertragsteuern 262 150 73,8% 90,8% Ergebnis nach 1.055 338 212,3- 240,3% Ertragsteuern % Auf nicht beherrschende 61 69 -11,5- -4,0% Anteile entfallendes % Ergebnis Konzernergebnis1 994 269 269,9- 303,2% % Konzernergebnis1 auf 308 269 14,5% 21,7% vergleichbarer Basis Konzernergebnis1 273 274 -0,3% 6,1% bereinigt Operatives Ergebnis 1.401 583 140,2- 161,7% (EBIT) % Abschreibungen 180 186 -3,1% 3,0% EBITDA 1.581 769 105,5- 124,6% % EBITDA Marge 37,5% 17,2% Durchschnittlich 306.355.571 306.523.865 ausstehende Aktien Ergebnis je Aktie EUR3,24 EUR0,88 270,1- 303,4% % Ergebnis je Aktie auf EUR1,00 EUR0,88 14,6% 21,7% vergleichbarer Basis Ergebnis je Aktie EUR0,89 EUR0,89 -0,3% 6,2% bereinigt In Prozent vom Umsatz Umsatzkosten 69,0% 66,6% Bruttoergebnis vom 31,0% 33,4% Umsatz Operatives Ergebnis 33,3% 13,0% (EBIT) Konzernergebnis1 23,6% 6,0% 1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt Eine Überleitung der Anpassungen finden Sie am Ende der Pressemitteilung. Konzern Gewinnund Verlustrechnung in Mio Euro, mit 1. Halbjahr Ausnahme der Angaben zur Aktie, ungeprüft 2018 2017 Verän- Veränderung der-u- wechselkursbe- ng reinigt Gesundheitsdienstleis- 6.594 7.418 -11,1- -1,1% tungen % Produktgeschäft 1.595 1.601 -0,3% 6,3% Umsatz 8.189 9.019 -9,2% 0,2% Umsatz auf 8.189 8.749 -6,4% 3,3% vergleichbarer Basis Umsatz bereinigt 8.189 8.651 -5,3% 4,4% Umsatzkosten 5.682 5.932 -4,2% 6,2% Bruttoergebnis vom 2.507 3.087 -18,8- -11,4% Umsatz % Vertriebsund allgemeine 1.393 1.827 -23,7- -16,6% Verwaltungskosten % (Gewinn) Verlust i. (820) (4) k.A. k.A. Zshg. mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement Forschungsund 70 67 3,4% 8,2% Entwicklungsaufwendun- gen Ergebnis assoziierter (34) (38) -9,0% -8,2% Unternehmen Operatives Ergebnis 1.898 1.235 53,7% 68,4% (EBIT) Operatives Ergebnis 1.078 1.235 -12,7- -4,9% (EBIT) auf % vergleichbarer Basis Operatives Ergebnis 1.078 1.144 -5,7% 2,6% (EBIT) bereinigt Nettozinsergebnis 164 188 -12,5- -5,2% % Ergebnis vor 1.734 1.047 65,6% 81,6% Ertragsteuern Ertragsteuern 349 332 5,0% 15,4% Ergebnis nach 1.385 715 93,7% 112,3% Ertragsteuern Auf nicht beherrschende 112 138 -18,6- -9,1% Anteile entfallendes % Ergebnis Konzernergebnis1 1.273 577 120,6- 141,4% % Konzernergebnis1 auf 599 577 3,9% 12,9% vergleichbarer Basis Konzernergebnis1 517 523 -1,2% 7,2% bereinigt Operatives Ergebnis 1.898 1.235 53,7% 68,4% (EBIT) Abschreibungen 355 376 -5,5% 2,6% EBITDA 2.253 1.611 39,9% 53,0% EBITDA Marge 27,5% 17,9% Durchschnittlich 306.404.051 306.383.373 ausstehende Aktien Ergebnis je Aktie EUR4,15 EUR1,88 120,6- 141,3% % Ergebnis je Aktie auf EUR1,96 EUR1,88 3,9% 12,9% vergleichbarer Basis Ergebnis je Aktie EUR1,69 EUR1,71 -1,2% 7,2% bereinigt In Prozent vom Umsatz Umsatzkosten 69,4% 65,8% Bruttoergebnis vom 30,6% 34,2% Umsatz Operatives Ergebnis 23,2% 13,7% (EBIT) Konzernergebnis1 15,5% 6,4% 1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt Eine Überleitung der Anpassungen finden Sie am Ende der Pressemitteilung. Überleitung der Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahlen in Mio Euro, ungeprüft 2. 1. Quar- Halb- tal jahr 2018 2017 2018 2017 Operating performance auf vergleichbarer Basis und bereinigt Umsatz 4.214 4.471 8.189 9.019 Effekt aus der Einführung von IFRS 15 (131) (270) Umsatz auf vergleichbarer Basis 4.214 4.340 8.189 8.749 KV-Einigung1 2 (98) Umsatz bereinigt 4.214 4.342 8.189 8.651 Operatives Ergebnis (EBIT) 1.401 583 1.898 1.235 (Gewinn) Verlust i. Zshg. mit Veräußerungen (833) (820) im Versorgungsmanagement2 Operatives Ergebnis (EBIT) auf 568 583 1.078 1.235 vergleichbarer Basis KV-Einigung1 8 (91) Operatives Ergebnis (EBIT) bereinigt 568 591 1.078 1.144 Konzernergebnis2 994 269 1.273 577 (Gewinn) Verlust i. Zshg. mit Veräußerungen (686) (674) im Versorgungsmanagement Konzernergebnis2 auf vergleichbarer Basis 308 269 599 577 KV-Einigung1 5 (54) US-Steuerreform3 (35) (82) Konzernergebnis2 bereinigt 273 274 517 523 1 KV-Einigung: Vergütungsnachzahlung für Behandlungen von USKriegsveteranen 2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt 3 US-Steuerreform: Effekte aus der Steuerreform in den USA [1] Eine detaillierte Überleitungsrechnung finden Sie in der Tabelle im Anhang [2] Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt [3] 2017 bereinigt um IFRS 15 und die Beiträge von Sound Physicians im zweiten Halbjahr 2017 [4] Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. 