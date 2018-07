LiDAR-Hersteller erreicht bedeutenden Meilenstein in der Fertigung von Festkörpersensoren für die Automobilindustrie

Quanergy Systems, Inc., ein weltweiter Marktführer im Bereich Design und Entwicklung von LiDAR-Festkörpersensoren und intelligenten Sensorlösungen, gab heute bekannt, dass die Produktionslinie für seine LiDAR-Festkörpersensoren die Zertifizierung IATF 16949 erhalten hat.

Die International Automotive Task Force (IATF) 16949 ist eine Zertifizierung, in der die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem von Unternehmen in der Automobilindustrie beschrieben sind. Für die Qualifizierung und zur Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen wurde die LiDAR-Festkörperproduktionslinie von Quanergy einer gründlichen quantitativen Untersuchung unterzogen, die sich aus 113 Aufgaben in fünf Stufen zusammensetzt, die auf den strengen Anforderungen der Automobilindustrie und den im Rahmen der statistischen Prozesskontrolle (SPC) und der Messsystemanalyse (MSA) gewonnenen Daten basieren.

Die Qualifikationskriterien zur Erfüllung dieser Zertifizierungsanforderung sind entscheidende Schritte auf dem Weg zum Ziel von Quanergy, automobiltaugliche LiDAR-Festkörpersensoren auf den Markt zu bringen. Automobiltaugliche LiDAR-Sensoren werden im Rahmen strenger Produktionsverfahren hergestellt, die Tests bestehen müssen, durch die die Ausfallrate der Sensoren deutlich reduziert wird. Während der Zertifizierungsprozess durchschnittlich 24 Monate dauert, konnte sich Quanergy aufgrund seiner automatisierten Anlagen innerhalb von 18 Monaten für diese Zertifizierung qualifizieren.

"Diese jüngste Zertifizierung unserer Produktionslinie ist ein monumentaler Meilenstein für Quanergy und die gesamte LiDAR-Community", sagte Dr. Louay Eldada, der CEO von Quanergy. "Automobil- und Technologieunternehmen nähern sich immer mehr einer fahrerlosen Zukunft, und somit ist die Fähigkeit zur Herstellung von automobiltauglichen LiDAR-Festkörpersensoren von entscheidender Bedeutung. Aufgrund der intensiven Arbeit und des Einsatzes unseres Teams für diese Zertifizierung ist Quanergy wegweisend bei der Verwirklichung."

Bruce Shibuya, Vice President des Bereichs Quality and Reliability bei Quanergy, leitete die verschiedenen Abteilungen und Teams bei Quanergy an, diesen Qualitätsstandard zu erfüllen und die Zertifizierung IATF 16949 zu erlangen. Mithilfe von fortschrittlicher Produktqualitätsplanung (APQP, Advanced Product Quality Planning) koordinierte Shibuya interne Teams aus Engineering, Produktion, Fertigung und Qualität bei der Durchführung von Zuverlässigkeitsprüfungen an allen Bauteilen und fertigen Baugruppen sowie bei der Erfüllung der strengen Anforderungen an die Produkte (z. B. Temperaturwechselbeanspruchung, mechanische Stoßbelastung, elektrische Beanspruchung). Shibuya ist Branchenveteran und hat als Leiter der Qualitätsabteilungen von Unternehmen wie Toyota/Lexus, Hyundai/Kia, Nvidia und Jabil hohe Standards für Produktqualität und Zuverlässigkeit gesetzt.

"Die Zertifizierung IATF 16949 öffnet Quanergy viele Türen, weshalb unser Team so viel Mühe in die Erlangung dieses Unterscheidungsmerkmals gesteckt hat", sagte Bruce Shibuya, der Vice President des Bereichs Quality and Reliability von Quanergy. "Das Durchlaufen dieses äußerst strengen Prozesses hat unsere Auffassung bestätigt, dass die Produkte von Quanergy hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit in allen Geschäftsfeldern, in denen wir tätig sind, überlegen sind."

Diese Qualifizierung für die Zertifizierung folgt auf die Ankündigung Anfang dieses Monats, dass Quanergy eine weitere entscheidende Qualitätszertifizierung, die ISO 9001:2015, erlangt hat. Aufgrund dieser Zertifizierungen wird Quanergy nun mit der Serienproduktion seiner S3-Festkörpersensoren auf seiner frisch zertifizierten Fertigungslinie beginnen.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und fußt auf der jahrzehntelangen Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Robotik, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Steuerungen. Quanergy hat seinen Unternehmenssitz im kalifornischen Sunnyvale im Herzen des Silicon Valley und spezialisiert sich auf die weltweit führenden LiDAR-Sensoren, auf Software für die Erfassung und Bearbeitung raumbezogener 3D-Daten, sowie Objekterkennung, -ortung und -klassifizierung. Die Sensorsysteme des Unternehmens dienen der Verbesserung bei Sicherheit, Effizienz und Kosten in Branchen wie Transportwesen und Sicherheitsgewerbe, aber auch bei Industrieautomatisierung und der 3D-Kartierung von Gelände und Luftraum. In Verkehrsmitteln werden die Daten in Echtzeit genutzt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von integrierten Fahrersicherheitssystemen wesentlich zu verbessern und sie mit Wahrnehmungs-, Szenarioanalyse- und Entscheidungsfindungsfunktionen auszustatten, die kostengünstige und störungsfreie ADAS-Systeme (Avanced Driver Assistance Systems, Fahrassistenzsystemen FAS) und Lösungen zum autonomen Fahren ermöglichen. LiDAR von Quanergy ist in allen wichtigen Vermarktungsbereichen Preis, Performance, Zuverlässigkeit, Größe, Gewicht, Energieeffizienz führend. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

