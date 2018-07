Der in Kanada und Peru aktive Goldexplorer Auryn Resources (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG - http://rohstoff-tv.net/?v=298205 -) wird sich in den kommenden Tagen erneut frisches Kapital beschaffen. Wie das Unternehmen aus dem kanadischen Vancouver am Montag mitteilte, sollen hierfür im Zuge einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung sog. 'Flow-Through'-Aktien im Gesamtwert von rund 4,6 Mio. CAD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...