Zürich - Was ist das Erfolgsrezept des unabhängigen Vermögensverwalters? Welche Vorteile hat der Kunde und wann macht eine unabhängige Vermögensverwaltung überhaupt Sinn für einen Bankkunden? Silvano Grimaldi, CEO der Schweizer unabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, gibt Ihnen Antwort auf diese Fragen.

In den 60er-Jahren wurden die ersten unabhängigen Vermögensverwaltungen (UVV) in der Schweiz gegründet. Damals entschieden sich einige Dutzend ehemalige Banker, ihre Kunden bankextern weiter zu betreuen. Heute beläuft sich die Zahl der unabhängigen Vermögensverwaltungen gemäss unabhängigen Studien auf ca. 3000. Sie betreuen ca. 400 Mrd. oder etwa 20% der in der Schweiz verwalteten Kundengelder. Diese Zahlen belegen unmissverständlich, dass die unabhängige Vermögensverwaltung in der Schweiz eine bedeutende Branche ist.

Die Branche der unabhängigen Vermögensverwaltung hat alle Regulierungsrunden immer wieder bestens überstanden. Obwohl im Vorfeld neuer Regulierungen von Alarmstimmung die Rede war, die Pessimisten sogar die Branche für tot erklärten, sind unabhängige Vermögensverwalter gestärkt daraus hervorgegangen. Auch die neuen Gesetzesentwürfe FIDLEG und FINIG, die unter anderem in den ersten Gesetzesvorlagen von 2014 eine schärfere Regulierung der unabhängigen Vermögensverwaltungen zum Ziel hatten und die nun im Jahr 2020 in Kraft treten sollen, haben die anfängliche Alarmstimmung um einiges entschärft. Und die Zahlen belegen es: es gibt jedes Jahr neue Zulassungen für die Gründung von unabhängigen Vermögensverwaltungen. Tatsache ist, dass etablierte Vermögensverwaltungen wie Grimaldi & Partners schon längst die neuen Gesetzesauflagen bestens erfüllen. Darum wird auch die neue Regulierung kein Schrumpfen der Branche in der Schweiz bewirken, dagegen werden die etablierten Vermögensverwaltungen noch mehr gestärkt.

Warum haben die unabhängigen Vermögensverwaltungen über Jahrzehnte die verschiedenen ...

