Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1715 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der japanische Yen reagierte mit sichtbaren Kursschwankungen auf neue Entscheidungen der Bank of Japan. Die Notenbank bestätigte einerseits ihre lockere Geldpolitik, gestaltete diese jedoch andererseits etwas flexibler aus.

Am Dienstag stehen sowohl im Euroraum als auch in den USA zahlreiche Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Diesseits des Atlantiks werden etwa Inflations- und Wachstumsdaten für die Eurozone erwartet. In den Vereinigten Staaten steht das von der amerikanischen Notenbank präferierte Inflationsmaß zur Veröffentlichung an. Außerdem beginnt die Zentralbank mit ihrer zweitägigen Sitzung, deren Ergebnisse am Mittwochabend erwartet werden./bgf/jha/

AXC0055 2018-07-31/07:34