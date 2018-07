Die Wienerberger Gruppe investiert in die Stärkung des Flächenbefestigungsgeschäftes unter der Marke Semmelrock in Osteuropa. Konkret setzt die Wienerberger Gruppe auf die Errichtung einer neuen Produktionsanlage für hochwertige, großformatige Terrassenplatten am Standort Ócsa in Ungarn, die Erweiterung der Produktionskapazitäten im Werk Ogulin, Kroatien sowie die Installierung von Produktionsanlagen für das Premiumprodukt Umbriano® in beiden Standorten. CEO Heimo Scheuch: "Unser Geschäft für Flächenbefestigungen aus Beton hat sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Seit dem Verkauf unserer Aktivitäten in Österreich, konzentrieren wir uns voll und ganz auf unser profitables Geschäft in den...

