Der Zahlungsdienstleister WIRECARD hat auch im 2. Quartal bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Der Erlös kletterte im Vorjahresvergleich um 40 % auf 476,9 Mio. €, wie das TecDAXSchwergewicht auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.Der DAX-Kandidat wuchs dank des anhaltenden Shopping-Booms im Internet. WIRECARD bietet Händlern die Abwicklung von Zahlungen an. Das Unternehmen kooperiert etwa mit VISA und GOOGLE. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um fast 40 % auf 133,2 Mio. € und lag damit über den Erwartungen. Die Jahresprognose bestätigte das Management um Chef Markus Braun. Allerdings rechnen Analysten im Schnitt bereits mit etwas mehr operativem Ergebnis als das obere Ende der Prognosespanne bei 545 Mio. €. Mit einem Börsenwert von inzwischen fast 20 Mrd. € gilt die WIRECARD-Aktie als Kandidat für einen Aufstieg in den DAX. Der Zahlungsabwickler mit Bank-Lizenz ist mittlerweile am Markt deutlich mehr wert als die COMMERZBANK mit gut 11 Mrd. €. Die DT. BANK liegt derzeit bei knapp 22 Mrd. €. Die vollständigen Zahlen zum abgelaufenen Quartal legt WIRECARD am 16. August vor.