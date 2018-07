Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta005/31.07.2018/07:30) - Investition umfasst Akquisition eines Werkes in Rumänien sowie Ausbau und Erweiterung bestehender Standorte in Ungarn und Kroatien - Ziel: Ausbau der regionalen Marktführerschaft im Bereich qualitativ hochwertiger Produkte



Die Wienerberger Gruppe investiert in die Stärkung des Flächenbefestigungsgeschäftes unter der Marke Semmelrock in den Wachstumsmärkten Osteuropas. Dabei werden sowohl bestehende Standorte in der Region erweitert, als auch ein neues Werk übernommen. Konkret setzt die Wienerberger Gruppe auf die Errichtung einer neuen Produktionsanlage für hochwertige, großformatige Terrassenplatten am Standort ?"csa in Ungarn, die Erweiterung der Produktionskapazitäten im Werk Ogulin, Kroatien sowie die Installierung von Produktionsanlagen für das Premiumprodukt Umbriano® in beiden Standorten. Darüber hinaus verbreitert Wienerberger durch die Akquisition eines Werkes im Nordwesten Rumäniens nahe der ungarischen Grenze die geografische Präsenz in dieser Wachstumsregion sowie in den grenznahen Gebieten in Serbien und Ungarn.Durch diese Schritte erhöht Wienerberger die Kapazität in Märkten mit stark steigender Nachfrage und festigt die Positionierung der Semmelrock Gruppe als Anbieter im Segment hochwertiger Flächenbefestigungsprodukte.



Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger AG: "Unser Geschäft für Flächenbefestigungen aus Beton hat sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Seit dem Verkauf unserer Aktivitäten in Österreich, konzentrieren wir uns voll und ganz auf unser profitables Geschäft in den Wachstumsmärkten in Osteuropa. Durch selektive Investitionen stärken wir unser Wachstumspotenzial in diesem Bereich und bauen unsere Positionierung als führender Anbieter in dieser Region aus."



Die Semmelrock Gruppe ist eine 100 % Tochter der Wienerberger AG und erwirtschaftete 2017 rund 116 Mio. Eur Umsatz. Der Spezialist für Flächenbefestigungen verfügt über eine moderne industrielle Basis und ein effizientes Produktions- und Vertriebsnetz in Osteuropa. Durch anspruchsvolles Design, technisches Know-how und modernste Fertigungstechniken hat sich das Unternehmen in der Region als führender Anbieter für hochwertige Flächengestaltung etabliert. Zukünftig betreibt die Semmelrock Gruppe 14 Produktionsstätten in sieben Ländern - in der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Polen, Kroatien, Rumänien und Bulgarien - sowie Vertriebsorganisationen in Slowenien, Serbien,Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Mazedonien.



Wienerberger AG Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



Für Rückfragen: Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger t +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wi enerberger-aktie/aktionärsstruktur.



