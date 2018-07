Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank verlagert weite Teile ihres Neugeschäfts im Euro-Clearing von London nach Frankfurt. Damit reagiert sie auf Unwägbarkeiten im Zuge des britischen EU-Austritts sowie auf ein Anreizprogramm der Eurex Clearing. Die Bank habe bereits angefangen, große Teile ihres Euro-Neugeschäftes an der Eurex clearen zu lassen, sagte ein Sprecher des Instituts. (Börsen-Zeitung, S. 3)

L'OREAL - Der Kampf um die Verbraucher wird schärfer. Der Chef des weltgrößten Kosmetikherstellers L'Oreal, Jean-Paul Agon, warnt, die digitale Revolution werde die Markenwelt "wie ein Tsunami" erschüttern. Agon warnt dabei zugleich von einer Zangenbewegung, der vor allem mittlere Unternehmen treffe. Seinen eigenen Konzern mit dessen überschaubarer Zahl von Marken sieht er in diesem globalen Monopoly gut aufgestellt. (Handelsblatt S. 3/4)

INNOGY - Die deutschen Energieversorger beteiligen sich immer stärker am Ausbau des Breitbandnetzes. Innogy hat angekündigt, mindestens 200 Millionen Euro pro Jahr in den Breitbandausbau zu investieren. "Wir verlegen schon seit Jahren parallel zu unseren Stromleitungen auch Glasfaser. Jetzt wollen wir unser Tempo hier noch deutlich erhöhen", kündigte Hildegard Müller, im Vorstand zuständig für Netz und Infrastruktur, an. (Handelsblatt S. 16/17)

