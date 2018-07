FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Eine Schwäche im Smartphone-Geschäft hat der Samsung Electronics Co rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal beschert. Das Nettoergebnis lag nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum bei 11,04 Billionen Won, umgerechnet 8,7 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel auf 58,5 von 61 Billionen Won, wie Samsung mitteilte. Samsung ist der weltgrößte Smartphonehersteller. Die Kunden behalten ihre alten Geräte aber länger und zögern mit der Neuanschaffung. Im Smartphonegeschäft von Samsung fielen die Einnahmen um 20 Prozent auf 24 Billionen Won. Der operative Gewinn der Sparte gab sogar um ein Drittel auf 2,67 Billionen Won nach. Samsung will den Absatz nun ankurbeln, indem das Flaggschiffmodell Galaxy Note 9 bereits am 9. August auf den Markt kommen soll, einige Wochen früher als das Vorgängermodell ein Jahr zuvor. Bei der Preisgestaltung wollen die Koreaner aggressiver werden. Das jüngste Quartal unterbricht eine Rekordserie für Samsung, das Unternehmen hatte vier Quartale in Folge immer neue Höchstwerte beim Gewinn erzielt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE LUFTHANSA

Wenn die Deutsche Lufthansa am Dienstag ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorlegt, werden Investoren auf Aussagen zum Wachstum achten. Im April hatte der Konzern seine Prognose für das Kapazitätswachstum gesenkt und den Markt damit kalt erwischt. Ein Grund dafür war, dass sich die Auslieferung bestellter Airbus-Maschinen an die Low-Cost-Tochter Eurowings verzögerte. Zuletzt sorgten streikende Fluglotsen und schlechtes Wetter für Flugausfälle.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 9.367 +1% 4 9.260 EBIT k.A. -- -- 1.015 EBIT bereinigt 946 -7% 5 1.017 Ergebnis nach Steuern/Dritten 662 -11% 4 740 Ergebnis je Aktie 1,31 -17% 3 1,58

FRESENIUS SE & CO KGAA

Der Gesundheitskonzern Fresenius dürfte mit dem zweiten Quartal 2018 einen weiteren Grundstein für ein neuerliches Rekordjahr gelegt haben. Für den Bad Homburger Konzern läuft es nicht zuletzt dank des Zukaufs der spanischen Klinikkette Quironsalud rund. Negative Wechselkurseinflüsse tun der guten operativen Entwicklung keinen Abbruch. Über all dem schwebt jedoch die immer noch offene Frage, ob Fresenius den US-Generikahersteller Akorn, dessen Übernahme der DAX-Konzern Ende April platzen ließ, vielleicht doch noch übernehmen muss.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 8.434 -1,1% 14 8.532 EBIT vor Sondereinflüssen 1.133 -3,7% 14 1.177 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 463 +0,9% 14 459 Ergebnis je Stammaktie verwässert 0,84 +2,4% 14 0,82

QIAGEN

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 377 +8% 11 349 Operatives Ergebnis bereinigt 96 +29% 9 75 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 75 +29% 5 58 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,32 +28% 11 0,25 -* Schätzungen von Factset

Weitere Termine:

07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q

07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q

07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1H

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Im Laufe des Tages

Osram Licht AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Juni saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -15.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% -FR 08:45 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj -ES 09:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj 12:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 11:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,4% - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 62,0 zuvor: 64,1 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 126,0 zuvor: 126,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.804,80 0,06 Nikkei-225 22.454,02 -0,40 Schanghai-Composite 2.868,15 -0,03 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.798,20 -0,48 DAX-Future 12.771,00 -0,35 XDAX 12.779,97 -0,34 MDAX 26.885,70 -0,33 TecDAX 2.912,24 -1,37 EuroStoxx50 3.512,31 -0,42 Stoxx50 3.151,68 -0,35 Dow-Jones 25.306,83 -0,57 S&P-500-Index 2.802,60 -0,58 Nasdaq-Comp. 7.630,00 -1,39 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,61 -52

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,44 0,44 0,01 USA 2 Jahre 2,66 2,66 0,77 USA 10 Jahre 2,96 2,97 0,55 Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,08 0,10 0,03

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an Europas Börsen am Dienstag ab. Im Blick steht weiter der Technologiesektor, der am Montag an Wall Street nochmals unter Abgabedruck stand. Mit Spannung warten die Anleger nun auf die am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Geschäftszahlen von Apple. Am Morgen hat Samsung gemischte Zahlen vorgelegt. Die Schwäche im Smartphone-Geschäft hat dem koreanischen Unternehmen rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal beschert. Daneben blicken die Anleger Richtung Zentralbanken. Die japanische Notenbank (BoJ) hat am Morgen den Einlagesatz bei minus 0,1 Prozent belassen und will auch die Zielrendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen in Zukunft weiter um Null halten. Hier gab es Spekulationen, dass die BoJ in Zukunft eine flexiblere Politik fahren könnte. Der Yen kommt nach der Entscheidung unter Abgabedruck gegen den Dollar. Am Mittwoch steht die Entscheidung der Fed an - hier werden keine geldpolitischen Änderungen erwartet.

