DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Eine Schwäche im Smartphone-Geschäft hat der Samsung Electronics Co rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal beschert. Das Nettoergebnis lag nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum bei 11,04 Billionen Won, umgerechnet 8,7 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel auf 58,5 von 61 Billionen Won, wie Samsung mitteilte. Samsung ist der weltgrößte Smartphonehersteller. Die Kunden behalten ihre alten Geräte aber länger und zögern mit der Neuanschaffung. Im Smartphonegeschäft von Samsung fielen die Einnahmen um 20 Prozent auf 24 Billionen Won. Der operative Gewinn der Sparte gab sogar um ein Drittel auf 2,67 Billionen Won nach. Samsung will den Absatz nun ankurbeln, indem das Flaggschiffmodell Galaxy Note 9 bereits am 9. August auf den Markt kommen soll, einige Wochen früher als das Vorgängermodell ein Jahr zuvor. Bei der Preisgestaltung wollen die Koreaner aggressiver werden. Das jüngste Quartal unterbricht eine Rekordserie für Samsung, das Unternehmen hatte vier Quartale in Folge immer neue Höchstwerte beim Gewinn erzielt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE LUFTHANSA

Wenn die Deutsche Lufthansa am Dienstag ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorlegt, werden Investoren auf Aussagen zum Wachstum achten. Im April hatte der Konzern seine Prognose für das Kapazitätswachstum gesenkt und den Markt damit kalt erwischt. Ein Grund dafür war, dass sich die Auslieferung bestellter Airbus-Maschinen an die Low-Cost-Tochter Eurowings verzögerte. Zuletzt sorgten streikende Fluglotsen und schlechtes Wetter für Flugausfälle.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 9.367 +1% 4 9.260 EBIT k.A. -- -- 1.015 EBIT bereinigt 946 -7% 5 1.017 Ergebnis nach Steuern/Dritten 662 -11% 4 740 Ergebnis je Aktie 1,31 -17% 3 1,58

FRESENIUS SE & CO KGAA

Der Gesundheitskonzern Fresenius dürfte mit dem zweiten Quartal 2018 einen weiteren Grundstein für ein neuerliches Rekordjahr gelegt haben. Für den Bad Homburger Konzern läuft es nicht zuletzt dank des Zukaufs der spanischen Klinikkette Quironsalud rund. Negative Wechselkurseinflüsse tun der guten operativen Entwicklung keinen Abbruch. Über all dem schwebt jedoch die immer noch offene Frage, ob Fresenius den US-Generikahersteller Akorn, dessen Übernahme der DAX-Konzern Ende April platzen ließ, vielleicht doch noch übernehmen muss.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 8.434 -1,1% 14 8.532 EBIT vor Sondereinflüssen 1.133 -3,7% 14 1.177 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 463 +0,9% 14 459 Ergebnis je Stammaktie verwässert 0,84 +2,4% 14 0,82

QIAGEN

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 377 +8% 11 349 Operatives Ergebnis bereinigt 96 +29% 9 75 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 75 +29% 5 58 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,32 +28% 11 0,25 -* Schätzungen von Factset

Weitere Termine:

07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q

07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q

07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1H

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Im Laufe des Tages

Osram Licht AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Juni saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -15.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% -FR 08:45 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj -ES 09:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj 12:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 11:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,4% - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 62,0 zuvor: 64,1 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 126,0 zuvor: 126,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.804,80 0,06 Nikkei-225 22.454,02 -0,40 Schanghai-Composite 2.868,15 -0,03 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.798,20 -0,48 DAX-Future 12.771,00 -0,35 XDAX 12.779,97 -0,34 MDAX 26.885,70 -0,33 TecDAX 2.912,24 -1,37 EuroStoxx50 3.512,31 -0,42 Stoxx50 3.151,68 -0,35 Dow-Jones 25.306,83 -0,57 S&P-500-Index 2.802,60 -0,58 Nasdaq-Comp. 7.630,00 -1,39 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,61 -52

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,44 0,44 0,01 USA 2 Jahre 2,66 2,66 0,77 USA 10 Jahre 2,96 2,97 0,55 Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,08 0,10 0,03

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an Europas Börsen am Dienstag ab. Im Blick steht weiter der Technologiesektor, der am Montag an Wall Street nochmals unter Abgabedruck stand. Mit Spannung warten die Anleger nun auf die am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Geschäftszahlen von Apple. Am Morgen hat Samsung gemischte Zahlen vorgelegt. Die Schwäche im Smartphone-Geschäft hat dem koreanischen Unternehmen rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal beschert. Daneben blicken die Anleger Richtung Zentralbanken. Die japanische Notenbank (BoJ) hat am Morgen den Einlagesatz bei minus 0,1 Prozent belassen und will auch die Zielrendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen in Zukunft weiter um Null halten. Hier gab es Spekulationen, dass die BoJ in Zukunft eine flexiblere Politik fahren könnte. Der Yen kommt nach der Entscheidung unter Abgabedruck gegen den Dollar. Am Mittwoch steht die Entscheidung der Fed an - hier werden keine geldpolitischen Änderungen erwartet.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Technologiewerte wurden weiter gemieden, daneben liefert die Berichtssaison keine Kaufgründe. Wie Morgan Stanley anmerkte, haben die Unternehmensgewinne in Europa bislang die Erwartungen nicht erreicht. Der Technologiesektor verlor nach zuletzt enttäuschenden Quartalszahlen 1,7 Prozent. Angesichts ihrer extrem hohen Bewertung muss ein starker Wachstumspfad eingehalten werden. Schon kleinste Abweichungen reichen ansonsten für scharfe Kurskorrekturen nach unten. Heineken brachen um 5,3 Prozent ein. Die Brauerei habe die Kosten nicht in Griff, hieß es. Auch bei Air Liquide kamen die Geschäftszahlen nicht gut an, die Aktien fielen 2,5 Prozent. Für Linde ging es 1,2 Prozent nach unten. Vodafone gewannen dagegen 3,6 Prozent, nachdem ein Medienbericht vom Einstieg des aktivistischen Investors Elliott berichtet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Thyssenkrupp gaben um 1,9 Prozent nach. Die Krupp-Stiftung hatte noch einmal eine Aufspaltung des Konzerns ausgeschlossen. SAP standen wie der gesamte Technologiesektor in Europa unter Druck und verloren 2,9 Prozent. Der TecDAX gab mit Verlusten von 1,4 Prozent deutlich stärker als DAX oder MDAX nach. Deutsche Bank setzten die jüngste Stabilisierung fort und stellten mit Aufschlägen von 2,9 Prozent DAX-Gewinner. Siemens Healthineers fielen nach Zahlenausweis um 2 Prozent, ein gesundes Absatzwachstum wurde durch die Dollarbelastungen aufgefressen. Gea sprangen um 4,5 Prozent an. Das erste Mal seit Jahren, dass Gea positiv überraschw, hieß es. Patrizia reagierten mit Aufschlägen von 2,4 Prozent auf die Anhebung der Prognose. Bet-at-Home brachen nach Zahlenvorlage um 9,8 Prozent ein. Angesichts eines EBITDA von 10,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr gebe es aber Zweifel, ob die Prognose von 36 bis 40 Millionen Euro erreicht werden könne, hieß es. Morphosys verloren 3,7 Prozent nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank.

XETRA-NACHBÖRSE

Delivery Hero seien ohne nachrichtlichen Auslöser kurz um etwa 5 Prozent abgesackt, später habe sich das Minus auf 2,5 Prozent verringert, berichtete ein Händler. Er vermutete Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie gut gelaufen sei. Covestro reagierten dagegen nicht auf die Hochstufung durch die Ratingagentur Moody's.

USA / WALL STREET

Leichter - Neuerliche Verluste im Technologiesektor haben den US-Börsen den dritten schwachen Tag in Folge beschert. Zwar läuft die Berichtsperiode in den USA insgesamt erfreulich, doch einige herbe Enttäuschungen genügten offenbar, um den Anlegern die Kauflaune zu verderben. Unter den Einzelwerten verloren Caterpillar knapp 2 Prozent. Die Titel konnten sich der allgemeinen Ausverkaufsstimmung nicht entziehen, obwohl der Baumaschinenhersteller gute Zahlen vorgelegt und seine Ziele erhöht hatte. Belastet wurde der Dow-Jones-Index auch von Kursverlusten der Kreditkartengesellschaften American Express und Visa, deren Titel um 2,9 und 3 Prozent nachgaben. Hintergrund waren Vorwürfe, die ehemalige und derzeitige Mitarbeiter von American Express erheben. Demnach soll die Fremdwährungssparte von American Express Unternehmenskunden mit niedrigen Umtauschgebühren geködert, dann aber die Gebühren erhöht haben, ohne die Kunden zu informieren, berichteten informierte Kreise. Bank of America-Merrill Lynch hat AT&T auf "Kaufen" hochgestuft, die Titel des Telekommunikationskonzerns rückten um rund 3 Prozent vor. Mit Kursgewinnen von durchschnittlich 1,9 Prozent waren Telekomwerte mit Abstand stärkster Sektor. Advanced Micro Devices (AMD) stiegen um 2,5 Prozent, nachdem Cowen das Kursziel für die Aktie auf 25 von 21 Dollar erhöht hatte. Cowen empfiehlt AMD zum Kauf.

Am US-Rentenmarkt "flirtete" die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder mit der 3-Prozent-Marke. Zwar rechnen Rentenhändler nicht mit einem Zinsschritt der Fed am Mittwoch, gleichwohl könnte die US-Notenbank den Weg für zwei weitere Zinserhöhungen im Jahr verbal ebnen, hieß es im Handel zur Schwäche der US-Anleihen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.22 Uhr EUR/USD 1,1707 +0,0% 1,1705 1,1715 EUR/JPY 130,30 +0,2% 129,99 130,01 EUR/CHF 1,1565 -0,0% 1,1570 1,1580 EUR/GBR 0,8922 +0,1% 0,8914 0,8911 USD/JPY 111,32 +0,2% 111,05 110,97 GBP/USD 1,3120 -0,1% 1,3131 1,3148 Bitcoin BTC/USD 8.137,73 +0,1% 8.128,77 8.164,58

Am Morgen kommt der Yen mit der Entscheidung der japanischen Notenbank in Bewegung. Diese hat den Zinssatz unverändert belassen, kauft aber mehr Aktien-ETFs als bislang. Dies brachte die japanische Währung zunächst unter Druck, doch in der Folge erholt sie sich und tendiert nun wenig verändert, so dass der Dollar nun bei 111,07 steht. Der Euro tendiert gegen den Dollar weiter knapp über 1,17. Am Vortag neigte der Dollar zur Schwäche. Der Euro stieg auf gut 1,17 Dollar nach Wechselkursen um 1,1654 am Freitagabend.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,74 70,46 -0,6% -0,39 +18,6% Brent/ICE 74,62 74,97 -0,5% -0,35 +15,6%

US-Leichtöl der Sorte WTI wurde am Montag erstmals seit zwei Wochen über der 70-Dollarmarke gehandelt. Händler sprachen von einer robusten Sommernachfrage in den USA bei gleichzeitigen Angebotsproblemen in Staaten wie Venezuela oder Libyen. "Der Erdölmarkt sendet eine Menge widersprüchlicher Signale aus", merkten die Analysten von JBC Energy mit Blick auf die steigende Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland an. WTI verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 70,13 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,9 Prozent auf 74,97 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,12 1.221,76 -0,1% -1,65 -6,4% Silber (Spot) 15,45 15,51 -0,3% -0,05 -8,8% Platin (Spot) 828,35 829,00 -0,1% -0,65 -10,9% Kupfer-Future 2,78 2,78 +0,1% +0,00 -16,6%

Der Goldpreis wurde gefährlich nahe an der wichtigen Unterstützungsmarke von 1.220 Dollar gehandelt, die Feinunze zeigte sich kaum verändert bei 1.223 Dollar. In der Woche der Notenbanken mit den Sitzungen der Federal Reserve, der Bank of Japan und der Bank of England dürfte es sich vor allem um das Thema Straffung der Geldpolitik drehen. Dies seien keine guten Aussichten für das Edelmetall, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan hat ihren Leitzins unverändert belassen. Die Notenbank hat angekündigt, dass für einen längeren Zeitraum mit extrem niedrigen Zinsen zu rechnen sei. Zugleich weitet die Bank die Käufe von Aktien-ETFs aus.

KONJUNKTUR ASIEN

*Japan/Industrieproduktion Juni -2,1% (PROG: -0,4%) gg Vm

*Japan/Industrieproduktion Apr-Juni +1,2% gg Vq

*Japan/Arbeitslosenquote Juni 2,4% (PROG: 2,3%)

*Südkorea Industrieproduktion Juni -0,4% (PROG: +0,8%) gg Vorjahr

INDUSTRIE CHINA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juli nach offiziellen Angaben stärker als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor ging auf 51,2 (Juni: 51,5) Punkte zurück. Das was der niedrigste Stand in fünf Monaten. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,3 Punkten prognostiziert.

BREXIT

Die Europäische Union zieht das Hauptquartier ihres Anti-Piraten-Einsatzes "Atalanta" wegen des Brexit aus Großbritannien ab. Das Hauptquartier werde mit dem EU-Austritt Großbritanniens am 29. März 2019 aus Northwood in die spanische Hafenstadt Rota verlegt, teilte die EU mit. Das untergeordnete Marine-Sicherheitszentrum werde ins französische Brest umziehen.

COVESTRO

Moody's würdigt die "signifikante finanzielle Flexibilität" von Covestro mit einer besseren Bonitätsnote. Das Rating werde auf Baa1 von Baa2 hochgestuft, teilte die Ratingagentur mit. Der Ausblick ändere sich in stabil von positiv.

FRESENIUS MEDICAL CARE

hat diese Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 4.214 -6% 4.212 -6% 4.471 EBIT 1.401 +140% 1.272 +118% 583 Ergebnis nach Steuern/Dritten 994 +270% 923 +243% 269 Ergebnis je Stammaktie unverwässert 3,24 +268% 3,01 +242% 0,88

HEIDELBERGCEMENT

hat im zweiten Quartal von der anhaltenden weltweiten Dynamik im Baugeschäft profitiert. Der zweitgrößte Baustoffkonzern der Welt setzte mehr Zement, Beton und Zuschlagstoffe ab und setzte höhere Preisen durch. Gegenwind gab es erneut von der Währungsseite.

Die Zahlen im einzelnen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 4.806 +4% 4.646 +1% 4.611 Erg lauf. Geschäft vor Abschreibungen 936 -3% 936 -3% 964 Erg laufendes Geschäft 663 -3% 659 -4% 683 Erg nach Steuern/Dritten 398 +11% 386 +8% 358 Erg je Aktie 2,01 +12% 1,94 +8% 1,80

FUCHS PETROLUB

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

hat diese Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 668 +6% 650 +3% 629 EBIT 101 +5% 96 +0,4% 96 Ergebnis nach Steuern 73 +8% 69 +1% 68 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,53 +10% 0,49 +2% 0,48

ABN AMRO / SOCIETE GENERALE

kauft die Societe Generale Private Banking NV, die Privatkundentochter des französischen Wettbewerbers Societe Generale in Belgien. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

AT&S

geht nach einem starken ersten Quartal davon aus, im Geschäftsjahr 2018/19 das obere Ende der anvisierten Prognosebandbreiten bei Umsatz und operativer Rendite zu erreichen. Im Quartal per Ende Juni steigerte AT&S den Umsatz um 11 Prozent auf 222,1 Millionen Euro. Das EBITDA zog auf 52,0 (29,7) Millionen Euro an. Der Gewinn betrug 13,5 Millionen Euro, im Vorjahr war ein Verlust von 11,2 Millionen Euro angefallen.

VIVENDI

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 18 Prozent auf 6,46 Milliarden Euro. Das EBIT zog um 36 Prozent auf 492 Millionen Euro an. Das Nettoergebnis sank dagegen um 6,3 Prozent auf 165 Millionen Euro. Grund dafür seien erhöhte Steuerrückstellungen, vor allem wegen einer Neubewertung von Spotify-Aktien. Vivendi will überdies einen Teil der Tochter Universal Music Group verkaufen, einen Börsengang wird es aber nicht geben. Daneben plant Vivendi den Kauf der Verlagsgruppe Editis von Grupo Planeta.

GENERAL ELECTRIC

plant wesentliche Teile seines milliardenschweren Digitalgeschäfts zu verkaufen. Der US-Konzern habe eine Investmentbank damit beauftragt, eine Auktion für das Geschäft auf den Weg zu bringen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

TESLA

führt Gespräche zum Bau der ersten großen Fabrik in Europa, die möglicherweise in Deutschland errichtet werden könnte. Informierte Personen sagten, dass der US-Elektroautohersteller vorläufige Verhandlungen über den Bau einer sogenannten Gigafactory mit Vertetern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland führe. Gespräche habe Tesla auch über einen möglichen Standort in den Niederlanden geführt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.